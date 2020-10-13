اسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار
مسؤول ديني بارز يكثر من تصريحاته أخيراً ارضاء لفريق سياسي يمكن ان يمضي في تعيينه في منصب ارفع.
قال أحد مسؤولي مرفق طبي كبير ان استيراد الادوية من خارج اوروبا واميركا، وتحديدا من الهند، يجب أن يكون أمراً مُرحباً به في هذه الظروف.
قررت حركة “امل” المشاركة في التحركات الشعبية والمطلبية قبل الاجتماع الذي دعا اليه أو يشارك فيه قطاع النقابات فيها.
يحرض احد المسؤولين مؤسسة دينية على المطالبة بعقار بنت عليه طائفة اخرى مؤسسة كبيرة تخصها ردا على خلاف حول عقارات وقفية في منطقة اخرى
اللواء
سمع مسؤول كبير سابق تعهداً من رئيس دولة كبرى بأن مرجعاً كبيراً، ملتزم تماماً بمندرجات مبادرة وقف الانهيار!
تكاد العزلة تطبق على عدد من الوزراء، قبل تأليف حكومة جديدة، مع أنهم في مرحلة تصريف أعمال، في النطاق الواسع..
وزير شملته العقوبات الأميركية توارى عن الأنظار، من دون أن يعرف إذا كان كإجراء سياسي أو شخصي!
البناء
خفايا
قال مرجع قانوني إن سحب المادة 52 من الدستور من التداول في إشراف رئيس الجمهورية على المفاوضات واعتماد المادة 49 انطلاقاً من كون رئيس الجمهورية قائداً أعلى للقوات المسلحة يتكفل بإنهاء الخلاف الذي نشأ بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول تسمية الوفد المفاوض.
كواليس
توقعت مصادر معنية بالملف الحكومي أن يتمسك الرئيس سعد الحريري إذا سار كل شيء إيجاباً بتوليه تأليف الحكومة بوزارات الطاقة والاتصالات والأشغال لارتباطها بملفات الخصخصة التي تشكل أحد بنود الخطة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.
الجمهورية
تردد ان رئيس كتلة نيابية بارزة أجرى اتصالًا بشخصية سنية لإقناعها بالترشّح لرئاسة الحكومة، إلاّ أن تلك الشخصية رفضت ذلك.
تبلّغ مسؤول كبير بأن دولة أوروبية كبرى دخلت بقوة الى جانب فرنسا على خط تطبيق المبادرة الفرنسية.
لاحظت أوساط متابعة فقدان أحد الأدوية اليومية العادية من الصيدليات من عكار وحتى المتن.
نداء الوطن
تحاول أوساط حزبية الاستفسار عن موعد إطلاق السفيرة الفرنسية الجديدة حركتها تجاه السياسيين لتلمّس وجهة باريس بعد النكسة التي تعرضت لها مبادرة ماكرون.
لا تزال الصورة التذكارية التي طُلب أخذها من قبل الأمم المتحدة لتوثيق لحظة انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، موضع تشاور لبناني وسط تفضيل “حزب الله” عدم تظهير هذه الصورة.
يشكو مزارعون جنوبيون من أنّ أحد نواب منطقتهم يضغط لتسهيل معاملات دعم إستيراد بعض السلع الزراعية من الخارج بدل العمل على تشجيع الزراعات المحلية البديلة.
الأنباء
*التواصل ضرورة
جدد مرجع سياسي التأكيد على مسؤولين في حزبه بضرورة التمسك بالتواصل الأهلي مع مؤيدي مختلف الأحزاب والتوجهات في مناطقهم.
*شبه متوقفة
تبدو حركة سفراء الدول الأجنبية شبه متوقفة علناً، على عكس ما كانت تشهده المراحل السابقة.