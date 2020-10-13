اسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

مسؤول ديني بارز يكثر من تصريحاته أخيراً ارضاء لفريق سياسي يمكن ان يمضي في تعيينه في ‏منصب ارفع‎.‎

قال أحد مسؤولي مرفق طبي كبير ان استيراد الادوية من خارج اوروبا واميركا، وتحديدا من الهند، ‏يجب أن يكون أمراً مُرحباً به في هذه الظروف‎.‎

قررت حركة “امل” المشاركة في التحركات الشعبية والمطلبية قبل الاجتماع الذي دعا اليه أو ‏يشارك فيه قطاع النقابات فيها‎.‎

يحرض احد المسؤولين مؤسسة دينية على المطالبة بعقار بنت عليه طائفة اخرى مؤسسة كبيرة تخصها ردا على ‏خلاف حول عقارات وقفية في منطقة اخرى

اللواء‎

سمع مسؤول كبير سابق تعهداً من رئيس دولة كبرى بأن مرجعاً كبيراً، ملتزم تماماً بمندرجات ‏مبادرة وقف الانهيار‎!‎

تكاد العزلة تطبق على عدد من الوزراء، قبل تأليف حكومة جديدة، مع أنهم في مرحلة تصريف أعمال، ‏في النطاق الواسع‎..‎

وزير شملته العقوبات الأميركية توارى عن الأنظار، من دون أن يعرف إذا كان كإجراء سياسي أو ‏شخصي‎!‎

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البناء‎

خفايا‎

قال مرجع قانوني إن سحب المادة 52 من الدستور من التداول في إشراف رئيس الجمهورية على ‏المفاوضات واعتماد المادة 49 انطلاقاً من كون رئيس الجمهورية قائداً أعلى للقوات المسلحة يتكفل ‏بإنهاء الخلاف الذي نشأ بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول تسمية الوفد المفاوض‎.‎

كواليس‎

توقعت مصادر معنية بالملف الحكومي أن يتمسك الرئيس سعد الحريري إذا سار كل شيء إيجاباً ‏بتوليه تأليف الحكومة بوزارات الطاقة والاتصالات والأشغال لارتباطها بملفات الخصخصة التي تشكل ‏أحد بنود الخطة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون‎.‎

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الجمهورية‎

تردد ان رئيس كتلة نيابية بارزة أجرى اتصالًا بشخصية سنية لإقناعها بالترشّح لرئاسة الحكومة، إلاّ ‏أن تلك الشخصية رفضت ذلك‎.‎

تبلّغ مسؤول كبير بأن دولة أوروبية كبرى دخلت بقوة الى جانب فرنسا على خط تطبيق المبادرة ‏الفرنسية‎.‎

لاحظت أوساط متابعة فقدان أحد الأدوية اليومية العادية من الصيدليات من عكار وحتى المتن‎.‎

نداء الوطن‎

تحاول أوساط حزبية الاستفسار عن موعد إطلاق السفيرة الفرنسية الجديدة حركتها تجاه ‏السياسيين لتلمّس وجهة باريس بعد النكسة التي تعرضت لها مبادرة ماكرون‎.‎

لا تزال الصورة التذكارية التي طُلب أخذها من قبل الأمم المتحدة لتوثيق لحظة انطلاق المفاوضات ‏بين لبنان وإسرائيل، موضع تشاور لبناني وسط تفضيل “حزب الله” عدم تظهير هذه الصورة‎.‎

يشكو مزارعون جنوبيون من أنّ أحد نواب منطقتهم يضغط لتسهيل معاملات دعم إستيراد بعض ‏السلع الزراعية من الخارج بدل العمل على تشجيع الزراعات المحلية البديلة‎.‎

الأنباء

‎*‎التواصل ضرورة

جدد مرجع سياسي التأكيد على مسؤولين في حزبه بضرورة التمسك بالتواصل الأهلي مع مؤيدي مختلف الأحزاب ‏والتوجهات في مناطقهم‎.‎

‎*‎شبه متوقفة

تبدو حركة سفراء الدول الأجنبية شبه متوقفة علناً، على عكس ما كانت تشهده المراحل السابقة‎.‎