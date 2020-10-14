اسرار الصحف المحلية اليوم الأربعاء

صحيفة النهار
ـ حكي عن ان مسؤولا سياسيا اختار المحطة التي يريد ان يطل من خلالها كرد على سياسة محطة اخرى تجاهه وضمنا على مقابلة اخرى تناولته بالسوء.
ـ بدت مجموعات الانتفاضة في ذكراها الاولى مربكة حيال عدم قدرتها على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة من خارج الوجوه القديمة المعروفة.
ـ يرجح مرجع نيابي ان يتم تكليف الحريري غدا لتأليف الحكومة الجديدة لكنه يتخوف من عرقلة لاحقة اذ “لا شيء مضمونا في هذا البلد”.
– يقول مصدر قواتي ان الحملة التي تشن عليه وتساهم فيها أحزاب واعلام حزبي تدار من مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية .
صحيفة البناء
ـ خفايا
توقفت مصادر نيابية أمام رد مصادر رئاسية على اعتراض رئيس الحكومة حول عدم مشاركته بتشكيل الوفد المفاوض لترسيم الحدود عملاً بالمادة 52 وما تضمّنه الردّ من أن تشكيل الوفد والتفاوض لا يتصلان بالمادة 52 طالما لم يتم التوصل الى اتفاق. وتساءلت لماذا اذن رفعت المادة 52 بوجه قيام رئيس المجلس النيابي بمساعٍ مع الوسيط الأميركي لرسم إطار التفاوض وهو اقل بكثير من تشكيل وفد يفاوض الإسرائيليين.
ـ كواليس
توقفت مصادر خليجية امام مواقف الرئيس السوري ووزارة الخارجية السورية من دعوات التطبيع وتجديد سورية موقفها السابق للحرب التي تعرّضت لها برفض التطبيع العربي واعتباره تفريطاً بالحقوق وربط مستقبل موقف سورية بمصير الجولان المحتل واعتبرت المواقف السورية رفضاً لمقايضة إعادة العلاقات الخليجية مع سورية بتعديل موقف سورية من التطبيع الخليجي الإسرائيلي.
صحيفة الجمهورية
ـ نُقل عن مرجع حزبي قوله: سقف الشروط في الملف الحكومي منخفض جداً، ولا مصلحة لدى أي طرف في الدخول في تجاذب حولها.
ـ فشلت محاولات المصالحة التي قام بها أصدقاء مشتركون بين مرجع وقطب لكن الرهان بقي على دور يلعبه مرجع سياسي وأعطى نفسه مهلة 24 ساعة.
ـ أدى إجراء دولي اتخذ قبل فترة ضد وزير سابق إلى فتح سجلات قديمة وأخرى حديثة للتعويض عمّا خسره.
صحيفة اللواء
ـ لا يُخفي قيادي مسيحي بارز أن تكون حركة الرئاسة الأولى، تقع في خلفية معركة تأليف حكومة جديدة..
ـ لم تتفق فصائل “الحراك” الذي انطلق في 17 ت1، على خطة موحدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى، بعد تبدلات الحسابات الداخلية والخارجية لبعض الأطراف.
ـ نجح حزب بارز في إبعاد شخصية دبلوماسية عن الوفد المفاوض، لحصر المناقشات غير المباشرة “بالتقنية فقط”!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتردد أن فريقاً أساسياً طالب الرئيس سعد الحريري بإظهار “موقف ثابت” في ما خص حقيبة سيادية لتحديد الموقف من تكليفه.
ـ لاحظت مصادر متابعة أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لم يقفل الباب نهائياً تجاه تكليف الحريري وأبقى الموقف مرهوناً بمقاربته لتشكيلة الحكومة.
ـ لفت قيادي في 8 آذار إلى أنّ عدم إصدار “حزب الله” بياناً رسمياً يعترض فيه على تشكيلة الوفد التفاوضي مع إسرائيل، دليل على أنه “مستمر بتسهيل مهمة المفاوضات الحدودية”.
صحيفة الأنباء
*لا موقف دولي
لم يُسجَّل أي موقف دولي ايجابي او سلبي حيال التطورات السياسية الأخيرة في لبنان حتى من العاصمة المهتمة بالشأن اللبناني مؤخراً..
*تبادل أدوار
تبادل أدوار واضح بين مرجع رسمي وفريق سياسي محسوب عليه في مقاربة استحقاق وطني داهم