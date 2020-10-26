استمع لاذاعتنا

الاجواء الايجابية التي غَطّت مناخ التأليف مسحتها سلبيات

منذ 53 دقيقة
عون والحريري

عون والحريري

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

لفّ صمت مُطبق قصر بعبدا و”بيت الوسط” بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن مصادر تشارك في الاتصالات لم تنف رواية قالت انّ تفاهماً أولياً تمّ على حكومة عشرينية لكل وزير فيها حقيبة بعد دمج بعض الوزارات، وانّ الحريري تراجع عن صيغة الـ 14 وزيراً التي لم تكن خياراً نهائياً لديه.

في المقابل، أبلغت اوساط واسعة الاطلاع الى “الجمهورية” انّ الايجابية التي عكسَها بيان القصر الجمهوري، بعد اللقاء بين عون والحريري، “قد لا تكون دقيقة”. واشارت المصادر إلى “أنّ الحريري متعاون حتى الآن، الا انه يُخشى من ظهور عقبات هنا أو هناك”، مشددة على “ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة لأنّ كل يوم تأخير ستكون له تداعيات سلبية وسط الازمة الاقتصادية- الاجتماعية القاسية”.

وعلمت “الجمهورية” انّ الاجواء الايجابية التي غَطّت مناخ التأليف الحكومي قد مسحتها سلبيات مفاجئة طرحت في الساعات الاخيرة، من شأنها، اذا ظَلّت مُستعصية، ان تؤخر التأليف الذي كان يُسعى ان يكون خلال ايام قليلة، الى فترة طويلة تزيد على الأسابيع. وفي معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” انّ البحث بين عون والحريري لم يُكمل امس بالايجابية التي بدأ فيها، بل انه عاد واصطدم بعقدة المداورة في توزيع الحقائب، حيث برز موقف لرئيس الجمهورية يصرّ فيه على المداورة الشاملة في توزيع الوزارات.

    المزيد من الصحافة

    شارع المصارف
    هل سيتمّ دمج مصارف لبنانيّة؟
    عاصم عراجي
    عراجي: ذاهبون الى كارثة كبيرة
    أسرار الصحف اللبنانية
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار
    بالفيديو: يوتيوبر روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري يستنكر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم
    البطل حبيب نور محمدوف
    بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!