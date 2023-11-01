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الاقتصاد "على صوص ونقطة".. وملتقى للقطاع الخاص "من أجل الصمود"!

منذ 9 دقائق
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

طلال عيد
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دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى اجتماع غدًا مع كل النقابات والجمعيات الاقتصادية في القطاع الخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان، للاستماع إلى رأيهم ومعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي على أرض الواقع، بعدما اعتبر شقير أن الاقتصاد الوطني “واقف على صوص ونقطة”.

وسيكون هذا اللقاء تحت إسم “ملتقى القطاع الخاص من أجل الصمود ومنع السقوط” الذي سيضمّ رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية، وبحث متطلبات تقوية صمود المؤسسات ومنع سقوطها والاتفاق على الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف لنقل ذلك إلى المسؤولين المعنيين ووضع المسألة في تصرّف القطاع الخاص اللبناني.

ويأمل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد أن “يصل صوتنا على الأقل وأن تعرف بشكل جلي كل المعلومات عن كل القطاعات الاقتصادية. الأهم لدينا هو نقل الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المؤسسات والشركات بشكل يومي. على المسؤولين معرفة حقيقة ما تعانيه هذه القطاعات وما هي خططها ومدى قدرتها على التحمل في ضوء كل المستجدات”.

الجدير ذكره أن الوضع الاقتصادي يعيش حالة من القلق والخوف من الانزلاق في الحرب حيث تعد خطط الطوارئ التي تبقى نقطة ضعفها التمويل وتأمين المحروقات التي ليس باستطاعتها تخزينها، أولاً بسبب عدم القدرة على الاستيراد بكميات كبيرة كما كانت تفعل شركات استيراد المحروقات سابقًا بسبب الشح المادي، وثانيًا عدم القدرة على التخزين إلا لفترة لا تتجاوز الأسبوعين”.

وتؤكد مصادر اقتصادية لـ”المركزية” أن “الاقتصاد اللبناني سيتعرض لسقطة لن يتمكن من تحملها خصوصًا القطاع السياحي الذي تعرّض للكثير من المصاعب خلال الأربع سنوات الماضية، ولكن هذه السقطة لن تقيمه ولن يتمكن من العودة كما كان يفعل سابقًا”.

    المصدر :
  • المركزية

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