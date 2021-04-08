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"الباخرة الكويتية" تؤجّل خروج معمل دير عمار عن الخدمة أسبوعين

8 - أبريل - 2021
معمل دير عمار

معمل دير عمار - تعبيرية

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رفع معمل دير عمار كفاءته التشغيلية من الثلث قبل وصول الباخرة الكويتية إلى النصف مع وصولها، إلا أنّ كمية المازوت قد لا تكفي لأكثر من أسبوعين في أحسن الأحوال، وليس لشهرين كما قيل مع وصول الباخرة، بحسب ما علمت “نداء الوطن”، وذلك لأنّ الباخرة أفرغت حمولتها في كلّ من معملي ديرعمار والزهراني، ولأنّه مع بداية شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل، يفترض أن يتمّ تأمين المناطق بالكهرباء قبيل موعد الإفطار وبعده، وبالتالي فإنّ هذا الأمر سيزيد من مصروف المازوت الذي لن يكفي في هذه الحالة لأكثر من نهاية الأسبوع الأول من رمضان وستعود الأزمة إلى المربّع الأول إذا لم يتمّ تدارك الأمر بشكل سريع ومسبق.

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