الحوار بين التيار والحزب "يتأرجح"

شددت المصادر على أنّ الاهتمام ينصبّ حالياً على ما وصلت إليه الاجتماعات بين حزب الله والتيار الوطني الحر حيث يتمّ التعمّق في درس اقتراح وزير الداخلية الأسبق زياد بارود حول اللامركزية الإدارية ومن ضمنها المالية، والذي اقترح رئيس التيار النائب جبران باسيل النقاش فيه معلناً القبول به.

وبغض النظر عن العنوان، فإنّ الطرح مقبول لدى ثنائي أمل-حزب الله الذي سبق وشارك في 52 جلسة نقاش فيه داخل اللجان الفرعية، والتي أنجزت درس نحو 60 مادة منه، وأهم ما يتمّ بحثه مسألتان تعدّان إشكالية، وهي الواردات المالية المخصّصة للأقضية والصندوق اللامركزي ومالية الدولة.

وعلمت “الجمهورية” أنّ حزب الله لم يسلّم بعد أجوبة إلى باسيل على ورقة اللامركزية، ولا يزال يدرسها ضمن “الثنائي” على أن يُنجز التفاهم قبل نهاية الشهر.

كذلك علمت “الجمهورية” من مصادر مطلعة، أنّ باسيل يتعاطى بإيجابية، على الرغم من أنّه واضح في محاولته لعدم كسر العلاقة مع المعارضة، أما بالنسبة إلى ورقة الأولويات الرئاسية، وهي البند الثاني في ورقة الحوار بين حزب الله والتيار فالموضوع مختلف، تقول المصادر، لأنّها عموميات تتضمن عناوين وطنية وسيادية ولا مشكلة فيها إذا بقيت كذلك، وإلاّ فتفاصيلها تحتاج النقاش فيها لسنوات.