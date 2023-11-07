"الجمهورية القوية" يتحرّك للتمديد لقائد الجيش

علمت “نداء الوطن” أنّ تحركاً قريباً سيقوم به تكتل “الجمهورية القوية” النيابي التابع لحزب “القوات اللبنانية”، من أجل تنفيذ اقتراح القانون الذي تقدّم به نهاية الشهر الماضي. ويتضمن الاقتراح “التمديد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش”. وستكون هناك خطوات عملية في هذا الصدد ستعلن في حينه، من “أجل الحفاظ على العمود الفقري الأساسي المتبقي للبنان”، وفق مصادر التكتل.

ويأتي هذا التحرك، فيما لا يزال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دائباً في الدفاع عن بقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه. وقال أمس في افتتاح دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان :”ليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة، بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات”.