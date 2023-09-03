الحشيمي: لو كانت نوايا "الحزب" سليمة لكنا انتخبنا رئيس منذ سنة

بدا من مواقف الكتل المسيحية أن دعوة رئيس مجلس النواب لحوار الأيام السبعة لن تلقى تجاوباً، وبالتالي فإن الأزمة الرئاسية ستراوح خانة التعطيل، وسيبقى الحال من المحال إلى أن يأتي ما يغير الواقع المأزوم. وإذا كان الفريق المعترض على الحوار يعتبره من باب المناورة والإلتفاف على الأفكار والطروحات التي سيحملها معه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته المرتقبة إلى لبنان في الحادي عشر من الشهر الجاري، فإنّ مصادر مواكبة استغربت موقف الكتل المعارضة للحوار، ولفتت في حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الرفض مطلق لدعوة بري من قبل تكتل الجمهورية القوية والكتائب والتجدد من أجل لبنان، ومن بعض النواب التغييرين، وتردد من قبل النواب المستقلين، ومناورة تكتل لبنان القوي، تضيّع على لبنان فرصة ثمينة في ما لو نجح حوار الأيام السبعة”.

الموقف المعارض للحوار أعرب عنه النائب بلال الحشيمي بالقول إن “الحوار الذي دعا إليه بري لن يوصل إلى نتيجة لأن الثنائي الشيعي لا يمكن أن يتخلى عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والمعارضة لن تقبل بذلك، فهي إما تسير بالوزير جهاد أزعور أو التفتيش عن بديل آخر”.

وأضاف الحشيمي: “إذا لم يحصل اتفاق نذهب إلى انتخاب الرئيس وكل فريق ينتخب مرشحه، فيما هم يريدون أن نؤمّن لهم النصاب لينتخبوا فرنجية، وهذا لن يحصل”.

من جهة ثانية اعتبر الحشيمي أن “زيارة نائب وزير خارجية إيران عبد اللهيان إلى لبنان جاءت رداً على اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيران بعرقلة المبادرة الفرنسية”، واصفاً تصريحاته “بالدبلوماسية وغير الكافية لإقناع حزب الله بالتخلي عن فرنجية. ولو كانت نوايا الحزب سليمة لكنا انتخبنا رئيس جمهورية منذ سنة”.