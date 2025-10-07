الحكومة تتجنّب التصعيد... وتقرّ تعليق "رسالات" حتى انتهاء التحقيق

لاحظت مصادر جريدة “اللواء” ان جلسة مجلس الوزراء خرجت بأقل أضرار ممكنة بالنسبة الى موضوع الروشة.

وتحدثت المعلومات الوزارية ان الرئيس سلام طرح تعليق عمل جمعية «رسالات» الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحة ان يكون اتمام التحقيق قبل اي اجراء، لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال التحقيق.

إذاً، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس، الحل الوسط بين حفظ هيبة الدولة وقرارها وبين مراعاة حساسية الوضع الداخلي وعدم زيادة الخلافات داخل الحكومة، وبمبادرة من الرئيس سلام بعد الاتصالات التي جرت قبل الجلسة لإعتماد مقاربة غير صدامية في موضوع مخالفات جمعية «رسالات» للإذن بإقامة فعالية صخرة الروشة لمناسب إحياء ذكرى استشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وذكرت المعلومات أن الحكومة أقرّت «تعليق» عمل جمعية «رسالات» من دون حلّها إلى حين استكمال التحقيقات. بفعالية الروشة. وتردد انه ستُترَك الأمور الى وزير الداخلية احمد الحجار بانتظار الإجراءات القضائية بحق المخالفين.واعترض على القرار وزير واحد هو وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي استغرب اتخاذ قرار بتعليق عمل الجمعية من دون الاستناد الى نتائج التحقيق القضائي وبعده تتخذ الخطوة اللازمة. وقال بعد الجلسة انه «طالب باستكمال التحقيقات وعلى أساسها يتبين ما يجب القيام به».