السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي "ممتعض" من كل اقتراحات وزير الدفاع

منذ 6 دقائق
الراعي وموريس سليم

الراعي وموريس سليم

A A A
طباعة المقال

علمت “نداء الوطن” أنّ وزير الدفاع موريس سليم هو من طلب موعداً للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس، وأن الكلمة التي ألقاها بعد اللقاء أعدَّها له وزير سابق ومستشار بارز، فقرأها.

حاول الراعي خلال اللقاء التأكيد على أهمية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدم إفراغ المؤسسة العسكرية والعمل وفق المصلحة الوطنية. لكن سليم كان مصراً على الموقف الذي أعلنه برفض التمديد نهائياً للعماد عون، وعدم الممانعة في تعيين قائد جديد للجيش، ولو في غياب رئيس الجمهورية، ما أثار امتعاض البطريرك الذي رفض كل اقتراحات التعيين التي نقلها سليم.

وعبّرت مصادر بكركي عن سخطها على التعنت الذي أبداه وزير الدفاع، ومَن خلفه، في موضوع الجيش، خصوصاً أنّ هناك فريقاً يضع الحسابات الشخصية والمنفعية فوق الحسابات الوطنية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الراعي يضع خططاً للتحرك، “ولا يتكل على صحوة ضمير وزير الدفاع، بل هناك عدة خطط ومسارات قد يسلكها التمديد، ويبحث مع قانونيين وسياسيين في كل هذه المسارات سواء أكانت عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب، ولن يسمح بالفراغ في قيادة الجيش”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف المحلية
    ما جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم
    بيروت
    فرنسا تسعى للتمديد لقائد الجيش.. وحسابات دقيقة
    الدولار والليرة اللبنانية
    50 ألفًا أو أقلّ.. متى سيبدأ "الدولار" بالهبوط التدريجي؟!

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
    "سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!
    من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
    مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
    هيلاري كلينتون
    "عار عليك".. هتافات موجهة لهيلاري كيلنتون بسبب موقفها من حرب غزة