الرسائل الأميركية إلى طهران: تمهيدٌ لزلزال من إيران إلى لبنان

تبدو ملامح مرحلة جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وقد دخلت حيّز التبلور العملي، مع انتقال لغة التحذيرات الأميركية إلى مستوى مختلف أكثر صراحة وحدّة. لم تعد الرسائل الموجّهة إلى طهران ذات طابع دبلوماسي تقليدي، بل باتت تحمل مضمونًا تنفيذيًا يُترجم بمفهوم «المهلة قبل الضربة»، في إشارة إلى أن واشنطن تمنح خصمها نافذة زمنية محدودة قبل الانتقال إلى خيار عسكري بعد العقوبات القاسية إذا لم يتغير السلوك الإيراني.

هذا التحول لم يكن معزولًا عن السياق الدولي. فقد جاءت اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتشكل نقطة انطلاق نحو مسار جديد في التعاطي مع إيران وأذرعها، بعدما ركز الرئيس الأميركي في خطابه على هذا الملف، قبل أن يعقد سلسلة لقاءات مهمة مع وفود عربية، ثم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، معلنًا عن مشروع حلّ لغزة وخارطة طريق للقضية الفلسطينية، بالتوازي مع تجديد العقوبات على إيران بدفع أوروبي. كل ذلك أوحى بأن واشنطن تسعى إلى بناء إجماع غربي ــ إقليمي يواكب خطواتها المقبلة.

وعلى الضفة الأخرى، برزت قراءة لدى الدوائر السياسية مفادها أن «ما قبل العدوان على قطر ليس كما بعده»، إذ إن فشل إسرائيل في اغتيال قيادات حركة «حماس»، وما ترتب عليه من ضغط على تل أبيب، دفع إلى فتح باب الحلّ السياسي في غزة، وصولًا إلى رفض ضم الضفة الغربية كجزء من تسوية موقتة. غير أن هذه المقاربة لم تكن سوى حجاب لمرحلة أخرى، حيث بدأ الحديث عن تنفيس الاحتقان في مكانين: الأول إيران، والثاني لبنان، مع إدراك أن أي تسوية لا بد أن تُستكمل بخطوات قاسية على هذين المحورين.

في هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي غربي لــ «نداء الوطن» إن «الضربة المقبلة لن تكون منفردة أو محدودة، بل منسقة أميركيًا وربما دوليًا، وقد تستهدف رأس النظام الإيراني، أي المرشد الأعلى وقيادة الحرس الثوري، في ما يشبه عملية منظمة لخلق فراغ قيادي يواكب فوضى داخلية، انسجامًا مع ما تصفه واشنطن وتل أبيب بـ «قطع رؤوس الأفاعي». ويضيف المصدر أن «القناعة الأميركية ـ الإسرائيلية ترتكز على أن ضرب رأس الهرم في طهران سيؤدي تلقائيًا إلى تفكك أذرعها الإقليمية، وفي مقدمها «حزب الله، بما يضعفها تدريجيًا حتى الانهيار».

وبحسب التقديرات نفسها، فإن لبنان سيكون المحطة التالية. فالخطط المتداولة تفترض عدم اللجوء إلى غزو بريّ شامل، بل إلى موجات من القصف الجوي والصاروخي الكثيف ضد مواقع القيادة والقدرات الصاروخية والبنية التحتية اللوجستية لـ «حزب الله». والغاية من هذا الخيار هي تحقيق صدمة عسكرية سريعة ومؤثرة من دون تحمل كلفة بشرية وسياسية كبيرة على المهاجمين. إلا أن الكلفة الإنسانية والاقتصادية على لبنان ستكون فادحة، وقد تفتح الباب أمام موجات نزوح ودمار واسع النطاق.

ويشير المصدر الدبلوماسي نفسه إلى أن «التصميم على ضرب إيران قبل غيرها ينبع من قناعة بأن النظام الإيراني، المحاصر بأزماته الداخلية، سيكون غير صلب أمام صدمة خارجية إذا رافقتها فوضى داخلية، بما يعجّل في تفكك أذرعه الإقليمية». فغياب التوجيه المركزي من طهران سيترك شبكات النفوذ والتمويل والتسليح في وضع ارتباك قد يقود إلى انقسامات داخلية وصراع على الشرعية بين تلك الأذرع، ما يعزلها عن بيئتها ويضعف فعاليتها.

في الداخل اللبناني، تكتسب جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعدًا استثنائيًا. فهي ستكون اختبارًا جديًّا لمدى قدرة السلطة على تنفيذ القرار الواضح بشأن حصرية السلاح وموقع الدولة من القوى المسلحة خارج الشرعية. الرسالة التي ستصدر عن هذه الجلسة ستُقرأ بعناية في عواصم القرار، وستحدد ما إذا كان لبنان قادرًا على الالتزام بتعهداته أو أنه مقبل على مواجهة ضغط خارجي متزايد.

نحن أمام مشهد إقليمي قابل للانفجار في أي لحظة. التحرّك الأميركي ـ الإسرائيلي يبدو مبرمجًا لضرب مراكز القرار في طهران ثم استهداف «حزب الله» في لبنان، لكن ما تحمله هذه الاستراتيجية من مخاطر لا يقلّ وزنًا عن أهدافها المعلنة. ولبنان، وسط هذه العاصفة، يقف على مفترق طرق حاسم؛ إما أن يحدّد موقعه بوضوح ويعيد للدولة دورها المركزي، أو يتحوّل إلى ساحة استنزاف في مواجهة مفتوحة لا يملك مقومات تحمّلها. الزمن وحده سيكشف أي المسارين سيسلكه.