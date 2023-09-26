الرياح الرئاسية تبدّلت.. نفَس جديد وصفحة جديدة

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي في معرض تعليقه على المساعي القطرية، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، الى رياح جديدة ونفَس جديد وصفحة جديدة، لافتاً الى استمرارية التواصل بين تكتل لبنان القوي والموفد القطري وهي إشارة الى تبدّل الرياح ضمن اللجنة الخماسية من خلال توالي الأدوار.

ونفى طرابلسي علمه بأسماء جديدة يحملها معه الموفد القطري، لكن من الضروري أن تكون بحوزته أسماء جديدة قابلة للنقاش من أجل التوافق على بعضها في حال استمرت الأمور ضمن المنحى الايجابي.

فإذا صحّت الأجواء الايجابية ستكون كوّة قد فُتحت في جدار الازمة اللبنانية، الأمر الذي سيفتح الباب حكماً أمام التسوية التي سيكون الرهان كبير عليها لنقل لبنان من بلد متعثّر الى مرحلة النهوض.