هل من خطر على الوقوع في العتمة الشاملة؟

أكّدت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، أن لا خطر على الوقوع في العتمة الشاملة خلال شهر تشرين الأول المقبل، كما سبق أن حذّرت وزارة الطاقة، إذ بعد إعادة باخرة الفيول التي كانت ترسو في البحر قبالة الشاطئ اللبناني، عمدت المؤسسة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لإطالة فترة استخدام المخزون المتوفر أطول فترة ممكنة، مثل خفض الحمولة في معمل دير عمار وإعادة برمجة توزيع المخزون، وبناءً عليه، يمكن القول أنّ شهر تشرين الأول ستبقى التغذية على ما هي عليه اليوم، والتي وصلت إلى 6 ساعات في بيروت الإدارية و4 ساعات في بعض المناطق، على أن تزيد بمقدار ساعتين إضافيتين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل في المناطق الواقعة ضمن نطاق بيروت الإدارية والمناطق المغذاة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إضافة إلى كافة مخارج التوزيع التي تغذي مرافق عامة في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك بعد التأكّد من أنّ المخارج في هذه المنطقة باتت خالية من أي تعدّيات على الشبكة.

وحذّرت المصادر، من أنّ الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم.