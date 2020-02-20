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“الغارديان”: إيران تعاني في سبيل تعويض خسارة سليماني

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قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن إيران لا تزال تعاني في سبيل تعويض فقدانها الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل مطلع العام الجاري بغارة أمريكية في العراق.

 

ونشرت “الغارديان” تقريرا لمارتن تشولوف ودان صباغ، بعنوان “إيران تحاول ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه اغتيال سليماني”، قالا فيه إن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، أدّى إلى “تراجع زخم المد الإيراني في المنطقة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل سليماني، شكّل أبرز حادثة منذ سقوط نظام صدام حسين قبل نحو 17 عاما.

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الأمر الهام الذي كشفه مقتل سليماني بحسب “الغارديان”، هو ظهور خلل كبير في المنظومة السرية التي كانت تحيط بفيلق القدس.

وترى الغارديان، أن إيران توجهت بالفعل إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، من أجل سد فجوة رحيل سليماني.

واستدركت بأن نصر الله لا يستطيع فعل الكثير، لا سيما أنه أمضى الـ14 سنة الماضية مختبئا.

وبحسب الصحيفة، فإن تقدم قوات النظام السوري شمالي غرب البلاد، خلال الأسابيع الماضية، ربما يكون بأمر إيراني من أجل رد الاعتبار بعد مقتل سليماني.

المصدر عربي21

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