“الغارديان”: الأمريكيون يدفعون ثمن نرجسية ترامب في زمن كورونا

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الأمريكيين يدفعون ثمن نرجسية الرئيس دونالد ترامب، بعد تجاوز عدد المصابين بكورونا الـ 100 ألف، لتصبح أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.

 

واعتبرت الصحيفة أن الأمريكيين يواجهون أحد أكبر التحديات في تاريخهم برئاسة “آخر شخصية على الكرة الأرضية يتمنى الأمريكيون أن تقدوهم”.

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كما حملت الصحيفة ترامب تبعات تفشي كورونا في الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه “شخص يفتقر للعطف الإنساني والشعور تجاه خسائر الآخرين”.

وأضافت “أن يكون شخص معتوه على دفة القيادة في الحكومة الأمريكية، فتلك مشكلة دائمة، لكن أن يكون شخص بهذه النرجسية، وحب الذات، والغرور، ويعتقد أنه يتفوق على أهل العلم والطب، فهذه كارثة حقيقية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب رفض أيضا التحذيرات التي تحدثت عن وجود خلل في الاستعداد لتفشي وباء في شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه مع ذلك بدأ يتحدث الآن عن عدم إمكانية التكهن بالسيناريوهات المستقبلية لتفشي الفيروس.

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