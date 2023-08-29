القوات: الانتخابات تحصل في البرلمان وليس عبر تكريس لأعراف جديدة

لفتت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة “الجمهورية” أن “الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وصندوق الاقتراع وليس عن طريق طاولات حوار وتكريس لأعراف جديدة مخالفة للدستور”.

وأشارت إلى “أنها أبلغت الموفد الرئاسي الفرنسي أن تخيير اللبنانيين بين الشغور أو انتخاب مرشح الممانعة لن يمر، وأن لبنان بحاجة لرئيس غير خاضع لأجندة إقليمية وأن تكون أولويته لبنانية فقط ويسهر على تطبيق الدستور وليس تغطية الانقلاب على الدستور، كما أكدت رفضها أي حوار في معرض الانتخابات الرئاسية، فيما التداول يكون بإطار ثنائي، وهذا فضلاً عن نتيجة الحوار منذ العام 2006 إلى اليوم تتحدث عن نفسها، أي صفر نتيجة”.

وشددت على أنّ المطلوب الكَف عن التعطيل، والكف عن الرهان أنه عن طريق التعطيل بإمكان الفريق المعطل أن يحقق أهدافه، فهذا الزمن ولى إلى غير رجعة، والانتخابات لا يمكن أن تتم سوى من خلال دورات متتالية.

ورأت مصادر القوات أن لا يمكن توقّع أي شيء في ظل التعطيل المتمادي ومحاولة فرض رئيس للجمهورية بقوة التعطيل، وأكدت أن المعارضة مصممة على انتخاب الرئيس القادر على الإنقاذ وستواجه سياسيا بكل قوتها رفضاً لتكريس الواقع الانهياري والمأزوم.