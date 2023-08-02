الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المعارضة: هذا ما تشدد عليه السعودية

منذ 3 دقائق
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر المعارضة بأن النائب ميشال معوض أبدى، خلال لقائه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، تفهماً لمواقف “الخماسية الدولية” وقدّر الانخراط السعودي فيها ومشاركته بقوة في المرحلة المقبلة، كذلك رحّب بما يمكن أن تقود اليه إن نجحت الاتصالات الجارية، إلى السماح للبنان بانتخاب رئيسه واكتمال عقد المؤسسات الدستورية.

وكشفت المصادر لـ”الجمهورية” أن ما تقدّم تشدّد عليه المملكة العربية السعودية التي تقف خلف المقترحات الفرنسية، وخصوصاً أنّها صاحبة فكرة التوافق على المواصفات الرئاسية قبل البحث في الاسماء، وترك العملية الانتخابية تأخذ مجراها وفق الآليات الدستورية المرعية، ووقف كل أشكال الخروج عنها او تعطيلها قبل الدعوة إلى الحوار التي يوجّهها الرئيس المقبل للجمهورية ليتولّى خلال ولايته متابعة ورعاية مسيرته وما يتقّرر، على أن تكون القوى الدولية الى جانبه في ما تتطلّبه المرحلة المقبلة من اصلاحات بات الإقرار بها مطلباً شاملاً لبلوغ مرحلة التعافي والإنقاذ.

    المزيد من الصحافة

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي رمى كرة الإقتراض إلى المجلس النيابي
    الرئيس نبيه بري
    بري: اذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟
    مدخل مخيم عين الحلوة
    عين الحلوة أمام اختبار وقف إطلاق النار.. هل يتكرّر سيناريو نهر البارد؟

    الأكثر قراءة

    فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
    "معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
    الشيخ ماهر حمود
    هذا القيادي قد يكون وراء ما يحصل في عين الحلوة.. تصريح مفاجئ للشيخ ماهر حمود!؟
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد