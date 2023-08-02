المعارضة: هذا ما تشدد عليه السعودية

أفادت مصادر المعارضة بأن النائب ميشال معوض أبدى، خلال لقائه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، تفهماً لمواقف “الخماسية الدولية” وقدّر الانخراط السعودي فيها ومشاركته بقوة في المرحلة المقبلة، كذلك رحّب بما يمكن أن تقود اليه إن نجحت الاتصالات الجارية، إلى السماح للبنان بانتخاب رئيسه واكتمال عقد المؤسسات الدستورية.

وكشفت المصادر لـ”الجمهورية” أن ما تقدّم تشدّد عليه المملكة العربية السعودية التي تقف خلف المقترحات الفرنسية، وخصوصاً أنّها صاحبة فكرة التوافق على المواصفات الرئاسية قبل البحث في الاسماء، وترك العملية الانتخابية تأخذ مجراها وفق الآليات الدستورية المرعية، ووقف كل أشكال الخروج عنها او تعطيلها قبل الدعوة إلى الحوار التي يوجّهها الرئيس المقبل للجمهورية ليتولّى خلال ولايته متابعة ورعاية مسيرته وما يتقّرر، على أن تكون القوى الدولية الى جانبه في ما تتطلّبه المرحلة المقبلة من اصلاحات بات الإقرار بها مطلباً شاملاً لبلوغ مرحلة التعافي والإنقاذ.