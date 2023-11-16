الوضع لم يعد يحتمل التأجيل.. الحكومة أمام خيارين إما التعيين أو التمديد لقائد الجيش

تتجه الأنظار إلى الحكومة التي تعقد جلسة لها صباح اليوم، ومن غير المؤكد إذا ما كان سيحضر على الطاولة ملف قيادة الجيش من خارج جدول الأعمال أم لا.

وفي السياق، لفتت مصادر حكومية في اتصال مع صحيفة “الأنباء الإلكترونية” إلى أن الحكومة أمام خيارين إما التعيين أو التمديد لقائد الجيش لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، ناقلة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعيه للوصول إلى شبه إجماع بموضوع قائد الجيش تعيينًا وتمديدًا، لأن المصلحة الوطنية تتطلب ذلك في هذه الظروف، وأن لقاءه مع الخليلين تمحور حول هذه النقطة.

كذلك، توقع عضو كتلة الحوار الوطني النائب سجيع عطية توقع في حديث للصحيفة أن تجد الحكومة صيغة لتعيين المجلس العسكري من بينهم قائد الجيش ورئيس الأركان، وأن الإتجاه هو إلى التعيين. وفي حال تعذر ذلك، فيصبح التمديد لقائد الجيش أمرًا واقعًا.