بري: مصدر "الخطر الدائم" سواء على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل

برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكّد “أنّ ما جرى في الجنوب هو نصرة لغزة ولأجل غزة، وحزب الله، ومنذ بداية الحرب لم يتخطّ في عملياته حدود استهداف المواقع العسكرية لجيش العدو وجنوده، ملتزماً بالقواعد المعمول بها، فيما اسرائيل هي التي خرقت هذه القواعد باستهدافها المدنيين”.

وعلمت صحيفة “الجمهوريّة”، أنّه بموازاة الرسالة التي تلقّاها رئيس المجلس من الرئيس الأميركي والذي أكّد فيها سعي الولايات المتحدة الأميركية لمنع توسّع رقعة الصراع، كانت خطوط باريس مفتوحة مع الرئيس بري، تؤكّد على مضمون مشابه للرسالة الاميركية، وتشدّد على أنّ عودة الهدوء وأولوية استقرار لبنان، وبذل كل جهد ممكن لمنع انحدار الوضع على الحدود اللبنانية إلى مواجهات واسعة.

وبحسب المعلومات فإنّ برّي ردّ بالتأكيد على “أنّ مصدر الخطر الدائم سواء على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل، والمطلوب أوّلاً وأخيراً هو ممارسة الضّغوط عليها لحملها على الإلتزام بالقرار 1701 ومنعها من الإعتداء على لبنان”.