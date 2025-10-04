بري يؤكد التزام لبنان بتطبّيق الـ 1701.. ووزير الداخلية يعلن أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

فيما الصراع على أشدّه حول قانون الانتخابات وتنفيذ قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وعشية جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين المقبل، في القصر الجمهوري، لمناقشة التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح، يتوقع ان يحضرها وزراء الثنائي، حطّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الجنوب اليوم وتفقد عددا من الثكنات العسكرية، في رسالة تؤكد حضور الجيش الفاعل في المنطقة وتنفيذه المهام المنوطة به والمطلوبه منه .

تقرير الجيش الشهري سيقدم وفق المعلومات شرحاً وافياً حول ما انجزه الجيش في منطقة جنوب الليطاني منذ وقف اطلاق النار والمناطق التي انتشر فيها واحصاءات حول مخازن الاسلحة التي رصدها ودخل اليها والاعداد والانواع بأدق التفاصيل، ومصيرها، والمعوقات التي تعترض المهمة. وتشير المعلومات الى ان نسبة التقدم في انجاز المهمة تبلغ نحو 5 في المئة بحيث تبقى ما نسبته عشرة في المئة في الشهرين المقبلين لاتمام المطلوب قبل نهاية العام.

نفذنا الـ1701

وفي انتظار ما سيقوله الجيش، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري امس سلسلة مواقف من القضايا الساخنة انتخابيا وامنيا وسياسياً، فاعلن خلال لقاء مع رئيسة واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان “أن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغرباً كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ لافتاً الى ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل. وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد رئيس المجلس النيابي، بأن لبنان نفذ كل بنود “القرار 1701” كاملةً ، كاشفاً بأن الموفد الاميركي السفير توم بارّاك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير باراك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلاّ أن توم برّاك عاد من إسرائيل دون جواب وخالي الوفاض. رئيس المجلس النيابي أكد أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.

في موعدها

من جانبه اوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال استقباله في مكتبه، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ و المستشار زياد موسى على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد”، مؤكداً أنّ “الوزارة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية وضعت خطة متكاملة لضمان شفافية العملية الانتخابية وحسن تنظيمها، بما يعكس صورة مؤسسات الدولة ويحافظ على ثقة المواطنين”.

سحب العلم والخبر

في مجال آخر، وبعد البلبلة التي أثيرت على خلفيّة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لـ”حزب الله” حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ جمعيّة “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات” وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسة لها يوم الإثنين في بعبدا.