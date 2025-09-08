برّي... وعدم رغبته بـ"انتحار الشيعة"

شكّلت خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة التي أقّرها مجلس الوزراء محطة فاصلة في المشهد الداخلي. إذ غلّبت للمرة الأولى منطق الدولة على الدويلة رغم ما ستشهده المرحلة المقبلة من كباش بين الحكومة ومعارضي القرار يتقدمهم “حزب الله” غير القابل بسهولة التنازل عن سلاحه ودوره الإقليمي المتناغم مع المقتضيات الإيرانية. مع ذلك، يبقى الترقّب سيد الموقف، إمّا أن يتحوّل الموقف الحكومي الجريء بنزع السلاح غير الشرعي لبداية مسار يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، وإمّا أن يتعثر تحت وطاة التوازنات الداخلية الصلبة التي اعتاد لبنان الاصطدام بها مع كل خطوة إصلاحية.

الخطة التي عرضها الجيش لسحب السلاح تقترح السير تدريجًا ضمن مراحل خمس تبدأ باستكماله من جنوب الليطاني تليه المرحلة الثانية منه حتى الأولي ثم بيروت فالبقاع وأخيرًا باقي المناطق. على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية . وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية . وإنّ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حدّدت بثلاثة أشهر بما ينسجم مع المهلة التي وضعها مجلس الوزراء أساسًا لتنفيذ قرار حصرية السلاح. أمّا في باقي المناطق تلحظ الخطة ما وصف باحتواء السلاح بمعنى منع حمله ونقله.

يؤكد النائب السابق مصطفى علوش لـ “المركزية” أنّ “مسيرة استعادة الدولة بدأت، المهم أن تجد طريقها إلى التنفيذ في مراحلها المحددة من دون الاشتباك مع جمهور “حزب الله” المتمسّك بالسلاح لدوافع مذهبية وعقائدية لا مع عناصره. وأعتقد أنّ الثنائية السياسية باتت تسلم بالعودة الى الدولة وخصوصًا حركة “امل” المتمايزة بمواقف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي المرجح لثقافة الحياة على ثقافة الاستشهاد والموت. قطار تسليم السلاح وضع على السكة ويدرك برّي أكثر من سواه أنّ معاندته انتحار لا يريد أخذ أبناء الطائفة إليه. لذا هو يسير بين نقاط مسيرة استعادة الدولة لتمكين الحكومة من بلوغ العملية بطريقة سلمية ومن غير صدام”.

ويختم متخوفا من عدم بلوغ مسيرة الدولة نهايتها المفترض أنّ تتكلل بالنجاح واستنهاض المؤسسات ليس على المستوى الأمني وحسب، إنّما على المستوى الإداري أيضًا، كون التركيبة أو المنظومة المتحكمة بمسار الأمور في البلاد لا تزال تتملك بالقرار، بدليل استمرار النهج السابق في كل مفاصل الدولة على رغم إقرار العديد من المشاريع والقوانين الاصلاحية. إضافة فإنّ التركيبة اللبنانية من حيث تلاقيها وتكاملها وطنيا لا تزال ضعيفة.