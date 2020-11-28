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بهاء الحريري: سأطلق مشروعاً متكاملاً يوصل البلد الى برّ الأمان

منذ 36 دقيقة
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

القدس العربي
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حمّل الشيخ بهاء الحريري “المنظومة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي”، وقال في حديث الى “القدس العربي”: “لا يحق لهذه المنظومة أن تكون مسؤولة عن تشكيل الحكومة، وما يهمّنا أن ترحل هذه المنظومة وتعترف بالفشل الذريع وتتنحّى جانباً،وأن نمنح الفرصة لشخصيات قادرة من خارج هذه المنظومة لاسترجاع الثقة بلبنان ووضع البلد ضمن خارطة اقتصادية لاخراجه من الهاوية”.

وإنتقد بهاء تخصيص وزارة المال للثنائي الشيعي، فقال: “هذه هي المحاصصة ،ولا يجوز أن يكون لفريق حصرية بأي وزارة”، متهماً حزب الله بتنفيذ أجندة ايرانية”.

وأكد “عدم القبول بأن يحوّل أحد لبنان الى منبر لمهاجمة الدول العربية والخليجية التي أعطتنا الكثير من المساعدات وصولاً الى توفير فرص عمل للمغتربين اللبنانيين الذين يعملون لديها”.

وأعلن الحريري استعداده “لخدمة البلد ولاطلاق مشروع متكامل للشعب اللبناني في نهاية هذه السنة أو في الاسابيع الاولى من السنة المقبلة لايصال لبنان الى برّ الامان”.

وأكد “أن الثورة ستنظّم نفسها وستدخل في مشروع موحّد وهي ستكون صاحبة القرار”.

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