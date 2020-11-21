بهاء الحريري يكتب في “عرب نيوز”: الرابع من تموز اللبناني

كتب بهاء الحريري في صحيفة “عرب نيوز” السعودية: إنّ تاريخ 22 تشرين الثاني ليس موعداً يستحضر الكثير خارج لبنان. ولكن بالنسبة لشعب لبنان ، فهو يوم استقلالنا. في هذا اليوم من عام 1943 ، احتفل لبنان بنهاية الانتداب الفرنسي وبداية عهد جديد للبلاد. ولأول مرة منذ قرون ، كان لشعب لبنان السيطرة على حكومته وحياته.

إنّ هذا الاحتفال مشوب بأكثر من مأساة هذا العام. الانفجار المدمّر الذي هز بيروت في الرابع من آب سلّط الضوء على سنوات من سوء إدارة الحكومة والفساد والصراع الطائفي الذي بدوره أوصل لبنان إلى حافة الهاوية.

فقد الناخبون الثقة في النخبة السياسية ، وحملوهم المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. خلال العام الماضي ، جاء رؤساء الوزراء المؤقتون وذهبوا ، بعد أن طُلب منهم تشكيل حكومة. لكن النتيجة كانت هي نفسها- فقد كان الجميع غير قادرين أو حتى غير راغبين في التغلب على المصالح الخاصة التي حكمت لبنان على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

هناك سبب واضح لهذا الفشل. فقد رفضت الأحزاب القائمة أن تتزحزح عن مطالبتها بالسيطرة على وزارات معينة. عبر أخذهم البلاد كرهينة ، فإنهم يمنعون أي فرصة للتقدم.

وقد اعترفت وزارة الخزانة الأمريكية بعرقلة حزب الله وحلفائه. في الأشهر القليلة الماضية ، تم معاقبة عدد من الأفراد المتهمين بالفساد والمصالح الحزبية ، بما في ذلك جبران باسيل ، صهر الرئيس الحالي. وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام وتبين أن المجتمع الدولي ليس بأعمى عن الفساد الشخصي والسياسي.

يجب علينا أن نتعلم من هذه الإخفاقات. لإنقاذ لبنان ، يجب أن نخلق واقعاً جديداً ونبتعد عن النظام القديم ، النظام الذي يقول إن لبنان يجب أن يسيطر عليه أمراء الحرب والسلالات والميليشيات المسلحة ؛ الذي يقول إن أدوات الحكومة يجب أن تعمل لصالح الفاسدين وليس الشعب ؛ الذي يقول أن الدين يجب أن يكون في صميم عمل البلاد.

هذه هي الطرق القديمة، وقد فشلت.

وأعتقد أنه يجب اتباع نهج جذري للتغلب على التحديات الهائلة التي تواجه لبنان. إن هذا المسار متطرف – في رفضه قبول أمراء الحرب الفاسدين الحاليين بوصفهم أسياد لبنان ؛ وفي اعتقاده بأن الحكومة يجب أن تعمل من أجل الشعب ، وليس النخبة ؛ وفي فهمه أن المواهب والخبرات ، وليس الفصائل الراسخة ، يجب أن تملي مستقبل بلدنا — ولكن من الضروري أن نتخلص من ماضينا الفاشل.

في قلب هذا الانكسار يوجد تغيير بسيط. يجب أن نستمع إلى الناس في الشارع.

كانت الاحتجاجات خلال العام الماضي صريحة في مطالبها ، ويجب تلبية هذه المطالب. فهي ليست شنيعة ، بل هي مطالب تنادي بالحقوق والقيم الديمقراطية الأساسية. يحتاج لبنان إلى زعيم حقيقي يتم تنصيبه كرئيس للوزراء لإعطاء الأولوية لمصالح الأسر العادية. لقد سئمنا من انحناء السياسيين اللبنانيين للتأثيرات الإقليمية الخارجية وخدمة أنفسهم بدلاً من شعبهم.

أعتقد أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون شخصاً يمكن الاعتماد عليه، يمكنه العمل بشكل مستقل في كل لبنان ، بغض النظر عن الخلفية أو الدين ، بنفس الطريقة التي قام بها والدي رفيق الحريري. إن قيادته ونزاهته في منصبه تعني أن الشعب اللبناني كله قادر على الازدهار، بغض النظر عن الدين ، والاستفادة من الاستقرار والاستثمار الذي جلبه إلى لبنان.

ويجب أن يعمل رئيس الوزراء هذا مع مجلس وزراء صغير من الخبراء المهرة والمختصين ، في موقعهم بسبب إنجازاتهم وخبراتهم ، لضمان إجراء تغييرات فورية على الطريقة التي تعمل بها الحكومة لصالح الشعب. أشياء بسيطة — فرز القمامة، حشد للشرطة في الشوارع ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة — يجب أن تبدأ على الفور. على المدى القصير ، يجب أن يكون التركيز على الاقتصاد: يجب أن تكون الصفقة مع صندوق النقد الدولي ، دفعة رئيسية لمكافحة الفساد ، وتقديم المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت من الأولويات.

ركزت رئاسة والدي بشكل كبير على التعليم ، والبناء على المدى الطويل. كان هذا مثيراً للإعجاب ، ولكن يجب أن تكون الحكومة القادمة أكثر إلحاحاً. تعتبر الوظائف والفرص حيوية لدعم النمو الفوري للبنان وإعادة البلاد على أقدامها. ويجب علينا جميعاً أن نلتزم بالمساهمة بما في وسعنا لتجديد لبنان ، سواء من خلال مبادرات جديدة أو مساعدات دولية. إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون الخطوة الأولى نحو استعادة الحياة الطبيعية ، ولكن يجب علينا تعزيز قدرتنا الاقتصادية على التغلب على أي عقبات تخبئها لنا في المستقبل.

من خلال اتخاذ نهج جديد ، يمكننا تغيير لبنان. سنحتاج إلى دعم دولي-لا يمكننا أن نحقق التغيير بمفردنا. لكن حلفائنا في المنطقة ، وفي الولايات المتحدة وفرنسا ، يجب أن يقبلوا أن هذا المسار الجديد هو الطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع السيء. إنّ العقوبات هي خطوة قوية ، لكننا بحاجة إلى مزيد من المساعدة. وبدون ذلك ، سيواصل لبنان التخبط تحت ويلات النخبة الفاسدة الحالية ، ونخاطر بأن نصبح موقعاً لعدم الاستقرار في منطقة متقلبة بالفعل.

لقد حان الوقت الآن لجميع اللبنانيين لاتخاذ نهج جذري لدعم التغيير المنهجي. مع قفزة الإيمان هذه ، يمكننا السيطرة على مستقبلنا.