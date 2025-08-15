الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيروت تنتظر باراك ولودريان... وخطة الجيش على 4 مراحل

منذ ساعتين
المبعوث الأمريكي توم باراك

المبعوث الأمريكي توم باراك

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

أعربت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ”جريدة الأنباء الالكترونية” عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي. وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد “لمرة أخيرة”، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهامهم تدريجياً. ويشكل الاجتماع الذي عقد فجر اليوم بتوقيت بيروت فرصة لتبادل الآراء وتقديم مقترحات لتعديل الاقتراح الفرنسي، حيث تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بانتهاء التهديدات من الجنوب، وتبقى الأنظار مشدودة نحو مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيتبنى صيغة تضمن تمديدًا انتقاليًا لليونيفيل أم سيدخل عليه تعديلات تريدها واشنطن.

أما في لبنان الذي يترقب زيارة المبعوث الأميركي توم باراك مطلع الأسبوع القادم ومن بعده المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، بدأت تتسرب للإعلام خطة الجيش اللبناني المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، والتي تتوزع على أربع مراحل. حيث من المتوقع أن تُعرَض في أول جلسة حكومية قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن موعدها يوم الثلاثاء في الثاني من أيلول إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه.

ووفق المصادر فإن خطة الجيش على مراحل أربع تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجياً وفق معيار جغرافي.” وتتضمن مهلاً زمنية مطابقة مع المهل التي طرحت في ورقة برّاك أي على أربعة أشهر، مع الإشارة إلى أن جنوب الليطاني استغرق حتى الآن نحو ثمانية اشهر.

    المزيد من الصحافة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
    لاريجاني من بيروت: "نحن هنا"
    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    تدخُّل لاريجاني يصطدم بواقع الدولة؟
    الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة-الأناضول
    غزة تحت القصف
    معاريف: غالبية الإسرائيليين قلقون من تهديدات داخلية وخارجية

    الأكثر قراءة

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    الشيخ بهاء الحريري والإعلامي وليد عبود
    بهاء الحريري يكسر الصمت في حوار تلفزيوني مع الإعلامي وليد عبود