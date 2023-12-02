بين التحذيرات والتهديدات: هل تتوسّع الحرب جنوب لبنان؟

ربطت مصادر أمنية عبر “الأنباء” الالكترونية بين التحذيرات الغربية للبنان والتهديدات الاسرائيلية بتدمير لبنان وتحويله إلى غزة ثانية، وفق تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

واعتبرت المصادر أنّ إصرار اسرائيل على استهداف المدنيين مؤشر خطير سيؤدي إلى توسيع رقعة الاعتداءات الاسرائيلية وألا تقتصر هذه الاعتداءات على القرى الحدودية، الأمر الذي قد يجبر “حزب الله” على التعامل بالمثل باستهداف مناطق جديدة في فلسطين المحتلة وهذا كفيل بتوسيع المواجهة بين “حزب الله” وإسرائيل التي قد تجرّ الى حرب موسّعة في حال إطالة مدة الاشتباكات.

ميدانياً، تعرّض عدد من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية صباح اليوم السبت، للقصف الإسرائيلي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الازرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي.

كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.

كما سُمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت صفارات الانذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة.

ووجّهت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، عن “تعليمات لمستوطني الشمال بعدم التحرّك من المستوطنات وإليها ونصب حواجز على الطرقات ومنع الأعمال الزراعية”.