تايمز: بريطانيا تكلف شركة أميركية بالتجسس في غزة لصالح إسرائيل

طائرة تابعة للقوات الجوية البريطانية تقلع من قاعدة في قبرص (رويترز-أرشيف)

كشفت صحيفة التايمز أن الجيش البريطاني تعاقد مع شركة أميركية خاصة لتنفيذ عمليات تجسس في سماء قطاع غزة بحثا عن الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت -في تقرير خاص اليوم الأربعاء- أن الجيش لجأ إلى هذه الشركة بسبب نقص طائرات التجسس لدى القوات الجوية الملكية.

ونقلت عن مصادر بوزارة الدفاع البريطانية أن الحكومة تدفع المال لهذه الشركة الخاصة التي يقع مقرها في ولاية نيفادا الأميركية للبحث عن الأسرى الإسرائيليين.

بريطانيا تستعين بمتعاقدين أمريكيين لتنفيذ مهام تجسس فوق غزة بحثًا عن الأسرىhttps://t.co/WTrcjvTmTK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2025

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “خطأ مبتدئين” كشف عن تعاقد الجيش مع هذه الشركة التي استخدمت طائرة تجسس مسجلة بالرمز “N6147U” بالنيابة عن الحكومة البريطانية.

وأوضحت أن جهاز التعرف (ترانسبوندر) ظل مفتوحا أثناء تحليق الطائرة فوق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 28 يوليو/تموز الماضي، وهو ما مكن مراقبين من التعرف على الطائرة ومسارها.

وكانت التايمز قد ذكرت أول أمس الثلاثاء أن طائرات التجسس البريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لتزويد إسرائيل بالمعلومات.

ونقلت عن مصادر حكومية تأكيدها أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت من مختلف الجهات البريطانية في المنطقة، بما في ذلك سلاح الجو الملكي، تُسلم إلى الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات آنية عن الأسرى.

🔴 تواصل بريطانيا تنفيذ طلعات جوية استخبارية فوق قطاع غزة، في مشاركة مباشرة تهدف لمساعدة جيش الاحتلال في تحديد أماكن وجود الأسرى “الإسرائيليين”، وفق ما كشفته صحيفة “تايمز” البريطانية. ▫️الطلعات تنفذ باستخدام طائرات “شادو آر ون” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والمزودة… pic.twitter.com/ToSfDL0ap8 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 6, 2025

رغم ذلك، تشير الصحيفة إلى حالة “نفاد الصبر” داخل وزارة الدفاع البريطانية إزاء أفعال إسرائيل في غزة.

وتقول إن مصادر عسكرية أعربت عن صدمتها من قرار “خصخصة” مهام التجسس لمساعدة إسرائيل، وتساءلت لماذا لم توقف لندن هذا الدعم بعدما رأت صور الفلسطينيين المجوعين في غزة.