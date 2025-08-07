الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تايمز: بريطانيا تكلف شركة أميركية بالتجسس في غزة لصالح إسرائيل

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2025 8:33 صباحًا
طائرة تابعة للقوات الجوية البريطانية تقلع من قاعدة في قبرص (رويترز-أرشيف)

طائرة تابعة للقوات الجوية البريطانية تقلع من قاعدة في قبرص (رويترز-أرشيف)

الصحافة الفلسطينية + تايمز
A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة التايمز أن الجيش البريطاني تعاقد مع شركة أميركية خاصة لتنفيذ عمليات تجسس في سماء قطاع غزة بحثا عن الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت -في تقرير خاص اليوم الأربعاء- أن الجيش لجأ إلى هذه الشركة بسبب نقص طائرات التجسس لدى القوات الجوية الملكية.

ونقلت عن مصادر بوزارة الدفاع البريطانية أن الحكومة تدفع المال لهذه الشركة الخاصة التي يقع مقرها في ولاية نيفادا الأميركية للبحث عن الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “خطأ مبتدئين” كشف عن تعاقد الجيش مع هذه الشركة التي استخدمت طائرة تجسس مسجلة بالرمز “N6147U” بالنيابة عن الحكومة البريطانية.

وأوضحت أن جهاز التعرف (ترانسبوندر) ظل مفتوحا أثناء تحليق الطائرة فوق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 28 يوليو/تموز الماضي، وهو ما مكن مراقبين من التعرف على الطائرة ومسارها.

وكانت التايمز قد ذكرت أول أمس الثلاثاء أن طائرات التجسس البريطانية تواصل طلعاتها فوق غزة لتزويد إسرائيل بالمعلومات.

ونقلت عن مصادر حكومية تأكيدها أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت من مختلف الجهات البريطانية في المنطقة، بما في ذلك سلاح الجو الملكي، تُسلم إلى الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات آنية عن الأسرى.

رغم ذلك، تشير الصحيفة إلى حالة “نفاد الصبر” داخل وزارة الدفاع البريطانية إزاء أفعال إسرائيل في غزة.

وتقول إن مصادر عسكرية أعربت عن صدمتها من قرار “خصخصة” مهام التجسس لمساعدة إسرائيل، وتساءلت لماذا لم توقف لندن هذا الدعم بعدما رأت صور الفلسطينيين المجوعين في غزة.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟
    عناصر من الجيش اللبناني
    نزع سلاح "الحزب": "مهما تأخّر جايي"
    الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
    تأجيل القرار المحسوم سلفاً... الحزب يُعيد لبنان إلى المربع الأول

    الأكثر قراءة

    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    أمين عام حزب الله نعيم قاسم
    تصريحات قاسم لم تشفع له.. الحكومة وضعت حداً لسلاح "الحزب"