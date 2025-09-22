تصعيد إسرائيلي قبيل كلمة لبنان في الأمم المتحدة

أفادت صحيفة “الأنباء” الإلكترونية أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيقف الأربعاء على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موجهاً رسالة إلى العالم يطالب فيها بشكل خاص بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والالتزام بما وقعت عليه في اتفاق وقف الأعمال العدائية، ولاسيما الانسحاب من النقاط التي احتلتها خلال حربها الأخيرة. وقبيل أيام قليلة على كلمة لبنان في المحفل الدولي عمدت إسرائيل إلى ارتكاب مجزرة في بنت جبيل راح ضحيتها خمسة ضحايا بينهم ثلاثة أطفال. رسالة إسرائيل الدموية استبقت رسالة لبنان إلى العالم، لتؤكد فيها مجدداً أنها فوق القرارات الدولية وفوق كل المطالبات مهما كانت.

رئيس الجمهورية جوزاف عون دان المجزرة الإسرائيلية في بنت جبيل، وقال: “فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية”. مضيفاً: “لا سلام فوق دماء أطفالنا”.

من جهته دان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة الإسرائيلية، وقال: “دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم هي برسم من كان مجتمعاً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة”. وسأل: “هل الطفولة اللبنانية هي التي تمثل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين؟”.

بدوره دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المجزرة في بنت جبيل، ودعا الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فوراً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.

وفي نيويورك يعقد اليوم مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية – فرنسية، حيث يُتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. وعشية المؤتمر أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين.