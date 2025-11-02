الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطوّر إيجابي في لبنان.. ولا توسّع للعدوان!

منذ ساعتين
الجيش اللبناني يكشف على أحد المواقع المستهدفة إسرائيليا في ضاحية بيروت الجنوبية

الجيش اللبناني يكشف على أحد المواقع المستهدفة إسرائيليا في ضاحية بيروت الجنوبية

الانباء الكويتية
A A A
طباعة المقال

استبعد مصدر نيابي مطلع لـ «الأنباء» توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان في الوقت الراهن، بعد نجاح الديبلوماسية اللبنانية في تدوير الزوايا مع المبعوثين الدوليين بتمسكها بالقرارات الدولية التي لم تلتزم بها إسرائيل.

وتوقع المصدر أن يشهد لبنان تطورا إيجابيا في تنفيذ حصرية السلاح قبيل انتهاء مدة وقف إطلاق النار التي أبرمت بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، بحيث يتم إعطاء فرصة جديدة للبنان لاستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ورجح المصدر أن الدعوة إلى عقد مؤتمر للاستثمار في بيروت بتاريخ 18 الجاري، تشير إلى ان الساحة اللبنانية تتجه نحو الهدوء والانفراج في ظل انعقاد هذا المؤتمر الذي يشكل منصة وطنية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية، مستهدفا استقطاب استثمارات خارجية، حيث سيشارك فيه رجال أعمال خليجيون وعرب ودوليون وأصدقاء للبنان.

يضاف إلى ذلك زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر في نهاية هذا الشهر، والتي تحمل في طياتها رسالة سلام وتضامن روحي عالمي وإنساني وتعكس ارتياحا سياسيا وأمنيا وتعزز تضامنا وطنيا وتفاديا لأي عدوان إسرائيلي موسع. وتكرس زيارة البابا لبنان نموذجا للتعددية والانفتاح، وتجعله الرسالة التي أشار إليها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

ورأى المصدر ان الحكومة تقوم بخطوات جريئة وشجاعة في تنفيذ قرارتها بحصرية السلاح والإصلاح في مؤسسات الدولة، وانفتاحها على السلام المنشود في المنطقة، «خصوصا في ظل المواقف الكبيرة لرئيسي الجمهورية والحكومة التي تنم عن وعي كامل بخطورة المرحلة والقرار بمعالجة الوضع اللبناني».

وأشار إلى أن «الجيش اللبناني بقيادته الواعية، يعمل بشتى السبل رغم الإمكانات المتواضعة على ضبط الأمن ونزع السلاح بعيدا من الأضواء والمهاترات السياسية، لأن الهدف الأساسي للمعنيين في لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ونزع المبررات والحجج التي تتزرع بها إسرائيل باستمرار عدوانها على الأراضي اللبنانية».

    المزيد من الصحافة

    السلاح الفردي: معركة مؤجّلة بمراحل حصريّة السلاح!
    عناصر من الجيش اللبناني
    عون يرسم معادلة الدفاع: الجيش في مواجهة التوغلات!
    علم لبنان
    ملفّ المفاوضات: لبنان يقدّم حوافز "تقنيّة" بانتظار إسرائيل

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
    بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
    توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله