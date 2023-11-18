السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطوّر قضائي في ملفّ المرفأ.. وهذه المعضلة الأساسيّة

منذ 10 دقائق
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.

وتشير مصادر قانونية إلى أنّ “المعضلة الأساسية والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف المحلية
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    أسرار الصحف المحلية
    هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية
    قائد الجيش جوزاف عون
    الوضع لم يعد يحتمل التأجيل.. الحكومة أمام خيارين إما التعيين أو التمديد لقائد الجيش

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    بشار الأسد يصدر عفواً عاماً ويخفف عقوبات الإعدام
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تجهز على قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى في بيت حانون