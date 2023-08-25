تغيّرات جذريّة في خطّة لودريان

تزداد التكهنات والتوقعات قبيل زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في أيلول المقبل كما بات مرجحاً، في ظل الغياب الكامل للمبادرات المحلية لحل الأزمة السياسية، حيث توقعت مصادر سياسية، عبر “الأنباء” الإلكترونية، تغييرًا جذريًا في خطة لودريان مع النواب الذين امتنعوا عن الإجابة على الأسئلة التي وجهها إليهم.

ونقلت المصادر عن فريق عمل لودريان أن الدبلوماسي الفرنسي غير منزعج من النواب الذين رفضوا الإجابة على السؤالين اللذين وجههما، بل على العكس فإنه يحترم رأيهم، وهو سيلتقيهم حتماً أثناء وجوده في لبنان، دون أن تكشف المصادر ما إذا كان لودريان سيعقد معهم اجتماعاً موسّعاً في قصر الصنوبر أو ضمن إطار منفرد، لأنه لا يريد أن يغادر لبنان خالي الوفاض هذه المرة، وريد أن يرفع تقريره إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل عرضه على نظرائه في اللجنة الخماسية لمناقشته في اجتماع آخر للجنة.