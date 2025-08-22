تلغراف: هيئة دولية على وشك إعلان المجاعة في غزة لأول مرة

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

أفادت صحيفة “تلغراف” البريطانية، اليوم الجمعة، بأن الهيئة الدولية المعنية برصد الجوع عالميًا تستعد لإعلان حدوث مجاعة في مدينة غزة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأضافت الصحيفة أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة سيعلن أن المجاعة تحدث بمحافظة غزة، مضيفة أن إحاطة التصنيف المذكور تتوقع امتداد المجاعة لمحافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يواجه أكثر من نصف مليون شخص بغزة ظروفا كارثية تتسم بالجوع والعوز والموت.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية ارتفع إلى 269 بينهم 112 طفلا.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن 88% من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا، ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

في المقابل وصف سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة بأنه “كذبة كبيرة”.

وقال ليتر -في منشور على منصة “إكس”- إن “الأدلة تتزايد على أن هناك حملة لشيطنة إسرائيل من خلال اتهامات باطلة بتجويع سكان غزة، وهي جهد مُدبّر من قبل وكالات الأمم المتحدة لترويج دعاية حماس”.

وأضاف سفير إسرائيل في واشنطن أن تقييم تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “يكشف عن تراجع منهجي في المعايير وانتقائية في استخدام البيانات”.