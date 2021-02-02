تمديد الإقفال 10 أيام إضافية؟

صدر ليل أمس عن اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فايروس كورونا، البيان التالي:

تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنه اثر اجتماعها اليوم (أمس)، اوصت اللجنة بتمديد الاقفال لمدة عشرة أيام، يهم اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم (أمس)، ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي لا صحة للخبر المنسوب إليها.

في سياق متصل، كشفت المعلومات لصحيفة “اللواء” بأن التوافق كان تاماً، داخل لجنة كورونا، على تمديد الاقفال لغاية 18 شباط (10 أيام بعد الاثنين المقبل)، على ان يفتح البلد تدريجياً، بعد هذا التاريخ.