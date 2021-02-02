الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تمديد الإقفال 10 أيام إضافية؟

2 - فبراير - 2021
الإقفال العام يدخل يومه الأول

الإقفال العام يدخل يومه الأول

اللواء
A A A
طباعة المقال

صدر ليل أمس عن اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فايروس كورونا، البيان التالي:
تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنه اثر اجتماعها اليوم (أمس)، اوصت اللجنة بتمديد الاقفال لمدة عشرة أيام، يهم اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم (أمس)، ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي لا صحة للخبر المنسوب إليها.

في سياق متصل، كشفت المعلومات لصحيفة “اللواء” بأن التوافق كان تاماً، داخل لجنة كورونا، على تمديد الاقفال لغاية 18 شباط (10 أيام بعد الاثنين المقبل)، على ان يفتح البلد تدريجياً، بعد هذا التاريخ.

    المزيد من الصحافة

    ترسيم الحدود البحرية
    الردّ اللبناني قيد التشاور… وأكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي
    ارتفاع الأسعار في لبنان يفاقم معاناة المواطنين
    ثلاثة سيناريوهات أمام لبنان
    مجلس النواب في وسط بيروت
    مساعٍ للوصول إلى تفاهمات قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!