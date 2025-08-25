تمرد خفي في الجيش.. 40% من الجنود الإسرائيليين يعترفون بانخفاض دوافعهم للقتال

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “آغام” ونشره موقع واللا الإسرائيلي أن 73.79% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وأفاد الاستطلاع بأن ثلثي الإسرائيليين يرون أن إدارة الحرب تتم لأسباب سياسية، فيما يعتقد 64% من الجنود أن الحرب تُدار وفق حسابات سياسية.

وأشار الاستطلاع إلى انخفاض دوافع الخدمة لدى 40% من الجنود النظاميين واحتياط الجيش الإسرائيلي، بينما أعرب 73% من جنود الاحتياط والنظاميين عن دعمهم لإنهاء الحرب مقابل 26.1% يؤيدون استمرارها.

كما بين الاستطلاع أن 54% من ناخبي حزب الليكود يدعمون إنهاء الحرب في إطار صفقة تبادل.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.