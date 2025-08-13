توتر تجاري.. الهند تدرس لقاء ترامب لحل خلافات التعريفات خلال قمة الأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الهندي مودي في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، رويترز

ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة للولايات المتحدة الشهر المقبل لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤول هندي مطلع على الأمر إن القرار لم يتخذ بعد مضيفا أن الدول عادة ما تحجز وقتا لإلقاء كلمة في الجمعية، وعليه أدرج اسم “رئيس الحكومة” الهندي في قائمة مؤقتة للمتحدثين يوم 26 سبتمبر أيلول.

وذكر المسؤول أن “القائمة ستخضع للتعديل”، مضيفا أنه لم يتأكد بعد حضور مودي للاجتماعات.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة في التاسع من سبتمبر أيلول، لكن المناقشات، أي الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والحكومات، ستُعقد في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر أيلول.

ورغم أن سبب الزيارة المحتملة سيكون حضور اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك، فإن الهدف الرئيسي سيكون إجراء محادثات مع ترامب وحل قضايا التجارة والتعريفات الجمركية التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين.

تأتي أنباء زيارة مودي المحتملة للولايات المتحدة بعد أيام من إعلان ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية لمعاقبة نيودلهي على مواصلة شراء النفط الروسي.

وبذلك يصل إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الهندية المصدرة إلى الولايات المتحدة إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

انهارت محادثات التجارة بين نيودلهي وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف حول فتح قطاعي المنتجات الزراعية والألبان الضخمين في الهند ووقف مشتريات النفط الروسي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء إن عددا من اتفاقيات التجارة الكبيرة لا تزال في طور الانتهاء منها اتفاقات مع سويسرا والهند، لكن نيودلهي “مترددة بعض الشيء” في المحادثات مع واشنطن.

وقال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس إنه يأمل في أن تتمكن إدارة ترامب من اختتام مفاوضاتها التجارية بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول