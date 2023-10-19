جبهة الجنوب مفتوحة.. هل تتوسّع المعارك؟

أشارت مصادر مراقبة عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أن الأمور في جنوب لبنان قد تتجه خارج إطار قواعد الاشتباك مع إمكان توسيع المعارك وفق أطر محدودة، مستبعدةً في الوقت الحالي خيار الحرب الواسعة، بانتظار تطورات الوضع الميداني في غزة.

وقالت المصادر إنه “من الواضح أن اسرائيل لا تستطيع الدخول الى غزة، لذلك بدأت تستفز الشمال، وهي تعمد إلى ارتكاب مجازر كتلك التي حصلت على المستشفى المعمداني في غزة، لمحاولة الترهيب من جهة، وخلق جو عالمي يدفع نحو مزيد من الدعم لها وبالتالي تأمين وقف لإطلاق النار وفق شروطها”.

وتوقفت المصادر عند “طلب حكومة العدو من سكان المستعمرات الشمالية إخلاءها والتراجع الى مسافة خمس كيلومترات”، فأشارت إلى أن “إسرائيل غير قادرة على فتح معركة مع حزب الله، لكنها تخشى أن يشن “الحزب” حرباً استباقية ضدها”.

وعليه، فإن الوضع الميداني في الجنوب مفتوح على كافة الاحتمالات، والخروج عن قواعد الاشتباك قد لا يكون مستبعداً، لكن كل ذلك يستدعي يستدعي جهوزية على الجبهة الداخلية لمواجهة أي عداون.