جرعة دعم لفرنسا في مجلس الأمن

اعتبرت مصادر مواكبة للحراك الدبلوماسي أن الانتقادات التي وجّهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإيران واتهامها بعرقلة الحل في لبنان “تطوّر مُهم في السياسية الفرنسية تجاه لبنان، وتلقت فرنسا بالأمس جرعة دعم كبيرة في مجلس الأمن من خلال التصويت على التمديد لليونيفيل وفق الإقتراح الفرنسي بأكثرية ١٣ صوتاً وتمنّع الصين وروسيا”.

ورأت المصادر أن “العبرة ليست بكثرة الموفدين إلى لبنان بل بالنتائج الايجابية التي تنتج عنها، وما يأمله اللبنانيون أن يكون هناك حلحلة في الملف الرئاسي، وأن يعمل الجانب الإيراني على إقناع حزب الله بتليين موقفه إفساحاً في المجال للتفاهم على مرشح تجتمع حوله غالبية القوى السياسية”، مرجّحةً تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون على سائر الأسماء الأخرى المتداولة”.