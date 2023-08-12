جلسة تشريعية في مهبّ المقاطعة

اعتبرَ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنَّه “أياً تكن الظروف والتحليلات لما حصل في اليومين الماضيين، فقد خلقَ الحدث قلقاً كبيراً خصوصاً في ظلّ الحوادث المتنقلة”، ورأى أنَّ “المطلوب من السياسيين التعاطي مع الواقع بما يخفف من قلق الناس ويحمي البلد أكان الذي حدث مقصوداً أو عن غير قصد، ولذلك يبقى الحوار مهمّا لطمأنة مشاعر النّاس لأنه يخلق ارتياحاً لدى اللّبنانيين”.

في سياقٍ منفصل، أشارَ موسى إلى أنَّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأسبوع المُقبل “تأتي ضمن إطار تشريع الضرورة، في ظلّ الشغور الرئاسي، إذ لا بدّ من اجتماع المجلس عندما تكون الأمور ملحّة ولا تحتمل التأجيل”، لافتاً إلى أنَّ المهم يبقى تجاوب الكتل النيابية وحضورها.

أمّا بما يتعلّق بجدول الأعمال، فقد لفتَ موسى إلى أنّه “يتضمّن بنوداً هامّة، والأولوية لإقرار الصندوق السيادي بعد درسه بلجنة المال كخطوة إيجابية ودليل اهتمام من قبل الدولة، تتلاقى مع البدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز التي تنطلق في أيلول”، مشيراً إلى “إمكان طرح مشروع قانون الكابيتال كونترول على الهيئة العامة العامة، لكن كلّ الأمور متوقفة على حضور الجلسة، خصوصاً وأنَّ حتّى الساعة لم يؤكّد “التيار الوطني الحرّ” حضوره بانتظار ما سينتج عن اجتماعه الأسبوع المقبل”.