تتحوّل الأنظار من ملف قيادة الجيش والتمديد للقائد جوزيف عون إلى الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى لبنان، وذلك بعدما أطلقت سلسلة من المواقف في تل أبيب، شدّدت خلالها على وجوب خفض التصعيد عند الحدود اللبنانية، والاتفاق على هدنة مستدامة في غزّة.

في العلن، ستُظهر كولونا ضغطاً فرنسياً من أجل وقف الاشتباك الحاصل في الجنوب وخفض التصعيد القائم، إلّا أن لا معلومات أكيدة حول ما ستحمله في جعبتها وتناقشه خلف الستار مع القيادات التي ستلتقيها، لكن الأجواء تُشير إلى نقطة محورية، وهي الوضع في الجنوب والقرار 1701.

ومن المرتقب أن تلتقي كولونا رئيسي مجلس النواب نبيه برّي ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، وستزور الجنوب أيضاً. وتأتي الزيارة بعد معلومات وردت عن عدول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى لبنان.

مصادر سياسية متابعة تُشير إلى أن “كولونا ستطرح ضرورة وقف التصعيد في جنوب لبنان، وقد تبحث في الكواليس ما يحكى عن مشاريع للضغط على “حزب الله” بهدف الانسحاب من الجنوب إلى شمال نهر الليطاني”. وفي حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تربط المصادر الزيارة بتصريحات “مسؤولي العدو الإسرائيلي والمعلومات المتوافرة”، إذ أن “حكومة الاحتلال تقول إما إبعاد حزب الله” عن حدودها بالدبلوماسية أو اللجوء إلى القوّة لفعل ذلك، وثمّة معلومات تتحدّث عن جهود أميركية فرنسية لتغيير الواقع الأمني جنوب لبنان”.

وما يؤكّد هذه الأجواء تصريح لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الذي قال إن “لا بالديبلوماسية ستحقق إسرائيل شيئاً، ولا بالعسكر، وهم يقولون أنهم وضعوا جدولاً زمنياً لانتصار حاسم في لبنان، لكنهم لن يحصدوا إلا الخيبة والخسارة والهزيمة، وهذا ليس خطاباً تعبوياً، إنما وقائع جربها العدو وعاشها شعبنا ولمستها أمتنا، وقد أصيب قادة العدو بإرباك شديد، وأصبحوا مفصولين عن الواقع، وهذا ما نراه في غزة وجنوب لبنان”.

في المحصّلة، فإن الجنوب باقٍ على صفيح ساخن ولو أن الحرب لا زالت مضبوطة وفق قواعد اشتباك معيّنة، لأن إسرائيل قد تلجأ في أي لحظة إلى توسيع عملياتها جنوباً لمحاولة تنفيذ مشروعها، والسباق حاصل بين الدبلوماسية وقرع طبول الحرب من أجل إنقاذ لبنان والمنطقة، لكن في حال فشل المسعى السياسي، فإن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها.