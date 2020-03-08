حزب الله تلقى رسائل حول نية “اسرائيل” بمهاجمة مصانع الصواريخ في بيروت

أشار موقع نيتسف نت العبري بانه : “في الأيام الأخيرة ، تلقى حزب الله رسائل من دولة أوروبية (طرف ثالث وليس روسيا) مفادها أن إسرائيل تخطط لمهاجمة مصانع الصواريخ في بيروت ، مما تسبب في حملة واسعة النطاق”.

– وأضاف الموقع : ” قيل أيضًا لممثلي حزب الله في لبنان أنه في الأشهر الأخيرة ، كانت إسرائيل تعمل في لبنان على الأرض وليس فقط في الجو ، ويتم جمع أهداف داخل المنطقة القريبة جدًا من كبار أعضاء حزب الله”.

-وأشار الموقع العبري الي انه ” لدى قادة حزب الله المتمركزين في حي الضاحية في بيروت شعوراً بأن “إسرائيل” ستتصرف بقوة ضد الحزب لذلك فإن التوجيهات المقدمة للقوات في الميدان هي ببساطة الإعداد حسب الضربة المخطط لها إسرائيليا”.

– وأضاف الموقع العبري : “من الاخبار التي ظهرت مساء الخميس في لبنان وكانت مثيرة جدًا للاهتمام: ” “إسرائيل” تستعد لضربة عسكرية ضد حزب الله على الأراضي اللبنانية”.