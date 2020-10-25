حكومة “عشرينية”… والتشكيلة جاهزة

أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الأجواء التي طغت الجمعة على الاستشارات النيابية وما أعلن عنه رئيس البرلمان نبيه بري يوم التكليف إثر لقائه عون والحريري تعكس ارتياحاً وإرادة من الجميع بتسهيل مهمة الرئيس المكلف”.

وفيما لفتت عبر “الشرق الأوسط”، إلى أن الإعلان عن الحكومة قد يكون خلال أسبوعين أو أقل، قالت، “بات هناك اتفاق على أن تكون الحكومة مصغرة لا تتجاوز العشرين وزيرا كما أن التشكيلة تكاد تكون جاهزة، وذلك انطلاقاً مما سبق أن أنجزه الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب بحيث إن الحريري ينطلق اليوم في مهمته من النقطة التي انتهى منها أديب”.

وتذكّر المصادر بما كان يقال في وقت سابق بأن التأليف رهن بلقاء الحريري – عون، مضيفة، “ها هو اللقاء حصل من دون أي عناء وهو إن دلّ على شيء فعلى أنه عندما تأخذ الأمور سياقها الدستوري تذلّل كل العوائق”، متوقفة أيضاً عند تصريح النائب جبران باسيل الإيجابي بعد اللقاء.

وترى المصادر أنه إذا بقيت الأجواء على ما هي ولم يحدث ما ليس بالحسبان سنكون أمام حكومة في أسرع ما يمكن، وهو ما سينعكس على الأوضاع العامة في لبنان وعلى رأسها انخفاض سعر صرف الدولار، موضحة، “الدولار سيهبط هبوطاً دراماتيكياً بمجرد تأليف الحكومة”.