ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في البطولة الختامية لتنس الرجال في تورينو

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2025 9:52 صباحًا
الصربي نوفاك ديوكوفيتش

أعلن أنجيلو بيناجي، رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس، أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أكد مشاركته في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال التي ستقام في مدينة تورينو، مطمئنًا الجماهير بعد الشكوك التي أثيرت حول إمكانية انسحابه من آخر بطولات الموسم.

وغاب ديوكوفيتش، المصنف الخامس عالميًا وصاحب 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عن بطولة باريس للأساتذة، ولم يخض أي مباراة منذ خسارته أمام المتأهل من التصفيات فالنتين فاشيرو في نصف نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة الشهر الماضي. كما كان قد انسحب من البطولة الختامية العام الماضي بسبب الإصابة.

وقال بيناجي في تصريحات لمحطة “راي جي.آر بارلامينتو” الإذاعية الإيطالية: “لدينا تأكيدات بأن ديوكوفيتش سيكون في تورينو”، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا مستعد للمنافسة.

وتُقام البطولة الختامية لموسم الرجال بين التاسع والسادس عشر من نوفمبر، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم. ويملك ديوكوفيتش رقمًا قياسيًا في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، كان آخرها في عام 2023.

ومع تأكيد مشاركة النجم الصربي، يبقى مقعد وحيد في قائمة المتأهلين لم يُحسم بعد، ويتنافس عليه الإيطالي لورنسو موزيتي، المصنف التاسع، والكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الثامن.

وكان أوجيه-ألياسيم، الذي وصل إلى نهائي بطولة باريس للأساتذة الأسبوع الماضي، قد انسحب من بطولة موزيل المفتوحة في ميتز، ما يمنح موزيتي فرصة للتأهل في حال فوزه ببطولة أثينا من فئة 250 نقطة هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

