رغبة مصرية وعربية لإبقاء المبادرة الفرنسية "حيّة"

“الدستور واتفاق الطائف”، معادلة ثنائية رَسَمَها بوضوح وزير الخارجية المصري سامح شكري، من بيروت بوصْفها من ركائز الإطار السياسي، الذي يفترض أن يحكم مسار إخراج لبنان من أزمته على قاعدة استيلاد “حكومة اختصاصيين” بما “يفتح البابَ للدعم الإقليمي والدولي ويؤدّي لتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة”.

واكتسبتْ هذه المعادلة التي طَبَعَتْ كل المواقف التي أدلى بها شكري من بيروت التي زارها، أمس، أهميةً خاصة وسط مؤشراتٍ إلى أن ما بدا أنه “مَهمة عاجلة” تضطلع بها القاهرة على خط الأزمة اللبنانية هو من ضمن محاولاتٍ لـ”تعريب” المبادرة الفرنسية ستُستكمل أبعادُها اليوم، مع زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي.

ولم تتوانَ أوساطٌ واسعة الاطلاع عن وضْع محطة شكري، موفداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بين حدّيْن: الأوّل أنها في سياق ما يشبه “تحرّك الدقائق الخمس الأخيرة” من العواصم، التي مازال لبنان “على رادارها”، قبل حصول الاصطدام بقعر الهاوية المالية – الاقتصادية وإمكان ترجمة “العين الحمراء” الخارجية بعقوبات على معرقلي الملف الحكومي.

والثاني أنها في إطار “شدّ براغي” ضمنيّ للمبادرة الفرنسية في ضوء ما يسود بعض الكواليس من معطيات عن تحفظات مصر، التي تعبّر في حِراكها باتجاه بيروت عن مناخٍ خليجي وعربي، عن تراجعاتٍ قامت بها باريس وربما لن تمانع المزيد منها بهدف إنجاح مبادرتها “بأي ثمن”.

وإذ ترى هذه الأوساط أن زيارةَ شكري لباريس في طريقه إلى بيروت تؤشّر في الشكل إلى رغبة مصرية وعربية بالإبقاء على المبادرة الفرنسية “حيّة” لأن “دفْنها” سيعني “ابتلاع” العاصفة الكاملة لبنان، لاحظتْ موقفاً متشدّداً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أكد أن بلاده ستتخذ إجراءات بحق مَن عرقلوا حلّ الأزمة في لبنان و”الأيام المقبلة ستكون مصيرية”، موضحاً “أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين. والقوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد رغم تعهداتها، وهي تتعنّت عن عمد”.