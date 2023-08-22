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رياض سلامة "تبخر".. الأمن لم يعثر عليه في الرابية

منذ 44 دقيقة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

يوسف دياب - الشرق الأوسط
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كشف مصدر قانوني مطلع على ملفات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، أنَّه “سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في مصرف لبنان، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف؛ بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع”.

ووصف المصدر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” ما أقدم عليه رياض سلامة بـ”القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية”، لافتاً إلى أنَّ “المعطيات تشير إلى أنَّ المعلومات ستُنشر أونلاين في حال تعرّض سلامة لأي مكروه”.

في هذا الوقت، تتَّجه الأنظار إلى جلسة استجواب سلامة المحددة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكَّد مصدر قضائي أنَّ الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 آب الحالي.

وأضاف المصدر “تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية جبل لبنان”.

وأشار إلى أنَّ “المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا جبل لبنان”؛ لكنّ “ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً”.

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