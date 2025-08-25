الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيادة طلبات الإفلاس الفردي في إسرائيل مع انخفاض ملفات الشركات

منذ ساعتين
اقتصاد إسرائيل

اقتصاد إسرائيل

A A A
طباعة المقال

سجّلت إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 9% في عدد طلبات الأفراد لبدء إجراءات الإعسار (الإفلاس)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “كالكاليست” العبرية عن بيانات مفوض الإعسار في وزارة العدل، آشر إنجلمان، فقد بلغ عدد الطلبات بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 8050 طلبا، مقابل 7373 طلبا في النصف الأول من 2024، و7920 طلبا في الفترة المماثلة من 2023.

ووفق إنجلمان، فإن “زيادة الطلبات في ملفات الأفراد لا تمثل حتى الآن اتجاها عاما مقارنة بما قبل الحرب في 2023، بينما يلاحظ انخفاض في ملفات الشركات، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا”.

وأظهرت البيانات أن منطقة حيفا والشمال سجلت العدد الأكبر من الطلبات (3622)، تلتها تل أبيب والوسط (2236)، ثم بئر السبع والجنوب (1413)، وأخيرا القدس (779).

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكم شددت في الأشهر الأخيرة على المدينين الخاضعين لإجراءات الإعسار، مؤكدة أن طلبات رفع القيود عن السفر إلى الخارج لأغراض الترفيه أو العطلات “لن تلقى ترحيبا”، إذ يتوجب على المدينين “استيعاب التغيير والتأكيد على مظهر التواضع” خلال فترة الإجراءات، باستثناء الحالات ذات الطابع الصحي أو العائلي الملح.

ونقلت “كالكاليست” عن القاضية داليا أسترايخر رفضها طلب أحد المدينين السفر في عطلة ممولة من طرف ثالث، معتبرة أن “الرغبة في الترفيه لا تبرر رفع أمر منع السفر”. كما رفضت في وقت سابق دعوى مشابهة لمدين آخر أراد السفر إلى تايلاند بحجة “إصلاح العلاقة الزوجية”.

في المقابل، شهدت ملفات الشركات تراجعا طفيفا، إذ بلغ عدد أوامر فتح الإجراءات 53 ملفا في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 55 ملفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي عام 2024، أغلقت نحو 60 ألف شركة بزيادة قدرها 50 بالمئة تقريبا عن المتوسط ​​السنوي في السنوات السابقة، وكانت قطاعات البناء والمطاعم والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة في طليعة المتضررين، وذلك نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق الصحيفة العبرية.

    المزيد من الصحافة

    الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت القصف
    تمرد خفي في الجيش.. 40% من الجنود الإسرائيليين يعترفون بانخفاض دوافعهم للقتال
    العلم الايراني
    تدخل ايران في شؤون لبنان يوجب شكوى لمجلس الامن...هل تقدم الدولة؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)
    غزة تحت القصف
    هآرتس: تدمير مدينة غزة قد يستغرق عاماً ويؤدي لأزمة في قوات الاحتياط

    الأكثر قراءة

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!