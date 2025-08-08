صحف عالمية: قسوة إسرائيل في غزة فشلت بتحقيق أهدافها الاستراتيجية

سلطت الصحف الإسرائيلية والعالمية الضوء على قرار حكومة بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية لتشمل احتلال مدينة غزة، وإلى جانب ذلك أبرزت نتائج دراسة معمقة فشل الحرب الإسرائيلية على القطاع في إحداث أي تغيير استراتيجي.

وفي التفاصيل، اهتمت مجلة فورين أفيرز الأميركية بنتائج دراسة معمقة لحرب إسرائيل على غزة، إذ خرج معدوها بقناعة راسخة تفيد بأن معاقبة الغزيين بقسوة لم تؤدِ إلى نجاح إستراتيجي.

وخلَصت الدراسة إلى أن الدول قامت تاريخيا مرارا بمعاقبة السكان المدنيين بقسوة لإجبارهم على الانقلاب ضد الجماعات المسلحة، لكن هذا العقاب نادرا ما حقق أهدافه، بل جاء بنتائج عكسية.

ووفق الدراسة، فإن على قادة إسرائيل أن يقرروا ما إذا كانت أفعالهم غير الأخلاقية تستحق ما تجرّه من كوارث على مستقبلهم.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

احتلال غزة

بدوره، ذكر مقال في صحيفة هآرتس أن معظم الإسرائيليين يعارضون الهجوم الجديد على غزة، ومن ضمنهم بعض مؤيدي نتنياهو، إذ قد تقضي خطته على الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

ووفق المقال، فإن نتنياهو لن يصغي على الأرجح لعائلات الأسرى ولا قيادات جيشه ولا حتى الإعلام المقرب منه، مشيرا إلى أن ضغوطات قوية وحدها من واشنطن والعواصم الغربية قد تُنقذ المحتجزين في هذه المرحلة.

واعتبرت صحيفة يسرائيل هيوم تصريحات نتنياهو الأخيرة التي نفى فيها رغبته في ضم قطاع غزة لإسرائيل موجهة بشكل مباشر إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعارض هذه الخطوة.

وترمي تصريحات نتنياهو -التي تتعارض مع توجهات اليمين المتطرف- إلى طمأنة الدول الراغبة في صياغة مستقبل غزة بعد حركة “حماس”.

كما يهدف نتنياهو -حسب الصحيفة- إلى تهدئة الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن قرارها السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.

وسلطت صحيفة غارديان البريطانية الضوء على عريضة وقع عليها أكثر من 200 كاتب بريطاني تدعو إلى مقاطعة فورية وكاملة لإسرائيل، حتى توفر الغذاء والماء والمساعدات الكافية لشعب غزة.

ويقول هؤلاء الكتاب في العريضة إن كلمات ومشاعر ملايين الناس وآلاف السياسيين حول العالم فشلت في توفير الغذاء لشعب غزة.

وبناء عليه، “نقترح بأن تستمر هذه المقاطعة حتى تعلن الأمم المتحدة أن المدنيين في القطاع آمنون ويتلقون الغذاء والمساعدات الكافية”، كما جاء في العريضة.

من جانبها، كشفت صحيفة واشنطن بوست مضمون مسودة للتقرير المقبل لوزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تظهر تخفيفا واضحا لحدة الانتقادات إزاء 3 دول بينها إسرائيل.

وتظهر المسودة إزالة أي إشارة بشأن مراقبة إسرائيل للفلسطينيين والقيود المفروضة على حركتهم، وكذلك قضية محاكمة نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد، ومحاولته تغيير النظام القضائي، والتي يقول منتقدوه إنها تهدد استقلاليته.