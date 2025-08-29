الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
صحيفة إسرائيلية: تكتيكات مقاتلي القسام تفاجئ قواتنا في غزة

يديعوت أحرونوت
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جزء من تفاصيل الاشتباكات والمواجهات التي دارت خلال الأيام الماضية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكشفت الصحيفة أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدفوا قبل أيام نائب قائد كتيبة في لواء المدرعات بحي الزيتون وأصابوه.

وأضافت أن عناصر القسام هاجموا قبل أيام أيضا قوة إسرائيلية تابعة للواء المدرعات بحي الزيتون، دون أن تكشف عن الخسائر التي وقعت في صفوف القوة الإسرائيلية، وسط تقديرات إسرائيلية بأن العملية العسكرية في الحي قد تنتهي خلال أسبوعين.

بيد أنها نقلت عن مصادر عسكرية تأكيدها أن مقاتلي حماس في حي الزيتون يهاجمون باستمرار المواقع المؤقتة للجيش الإسرائيلي.

كما نقلت أيضا عن مصادر عسكرية أن القوات الإسرائيلية بحي الزيتون تفاجأت بمدى براعة مقاتلي حماس في زرع العبوات الناسفة، وهو ما ساهم في نجاح عملياتها المتواصلة ضد القوات المتوغلة في الحي الواقع بمدينة غزة.

نفق تحت أقدامهم
وتحدثت المصادر العسكرية التي نقلت عنها الصحيفة عن اكتشاف الجنود الإسرائيليين نفقا يمر تحت مواقعهم، مؤكدين أن مقاتلي حماس نجحوا في ترميمه وإعادة تشغيله خلال الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى قدرة الحركة على إعادة بناء وترميم جزء من قدراتها العسكرية رغم الضربات الجوية المكثفة.

وفي ظل استمرار الاشتباكات وعمليات المقاومة في حي الزيتون، نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية وجود تقديرات لدى لواء المدرعات بانتهاء العملية في حي الزيتون خلال أسبوعين.

ورغم التوغل الإسرائيلي في مساحات واسعة من غزة، فإن الاحتلال لم يفلح حتى اليوم في إيقاف العمليات التي تقوم بها المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع، وكذلك القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلفت 62 ألفا، وأكثر من 600 شهيد، و157 ألفا وأكثر من 600 مصاب -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.

