عودة لودريان قريباً للبنان بختام جولة له إلى المنطقة في "مهمّة مزدوجة"

يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قريباً إلى لبنان في ختام جولة له إلى المنطقة، آتياً في مهمّة مزدوجة: نقل رسالة فرنسية تشدّد على عدم توسّع الحرب الى لبنان والمنطقة، ومعاودة تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

وأكّد مصدر ديبلوماسي لصحيفة “الجمهورية” انّ لودريان آتٍ إلى لبنان في ختام جولة له في المنطقة، فالموقف الفرنسي من الاستحقاق الرئاسي تعرّض لانتقادات كثيرة خصوصاً لجهة ما يتعلق بمعادلة رئاسية، لأنّ الفكرة كانت ترتكز على معادلة تضمن انتخاب رئيس جمهورية ووصول رئيس للحكومة يطبّق الاصلاحات المطلوبة للبنان، ولكن البعض صوّر فرنسا على أنّها تتحدث عن شخص واحد على الرغم من أنّه لم يكن هذا موقفها، والمبادرة الفرنسية تقوم على فكرة اساسية هي مساعدة لبنان في الخروج من المأزق وإنجاز الاصلاحات المطلوبة للبلد.

وقد لاحظ لودريان أنّ هذه المعادلة لا تسير بالنحو المرجو منها، فاقترح طريقة أخرى، ولذلك فإنّ المشهد الآن بات مختلفاً في ظلّ ما يحصل في غزة، ولكن لدى فرنسا العزم والمضي في مهمّتها حتى ولو كان الأمر معقّداً، أو حتى ولو كان هناك من يقول أنّ على قطر تولّي هذه المهمّة بدلاً منها. فالفرنسيون يعتزمون مساعدة لبنان في الخروج من أزمته، ولكن البرلمان الفرنسي ليس من سينتخب الرئيس اللبناني في النهاية، وقد حان الوقت لإعادة بناء المؤسسات في لبنان الذي يقف على شفير الحرب، فيما لا نقاش في البرلمان حول هذا الموضوع، ولا بّد من ان يكون هناك حوار وطني حول المؤسسات.

وأكّد الديبلوماسي الاوروبي أنّ الأميركيين لا يعرقلون المبادرات لحل الأزمة اللبنانية، ولكنهم يعتبرون انّ الملف اللبناني جزئي في الملفات الاقليمية، ويقولون انّ على الفرنسيين ان يتعاملوا بقساوة اكثر مع لبنان، إذ أنّ المقاربة الاميركية للوضع اللبناني هي مقاربة تكميلية تندرج في اطار الهدف المشترك للجنة الخماسية العربية ـ الدولية المتعاطية مع الملف اللبناني، ومن هنا اهمية حصول الحوار اللبناني ـ اللبناني لإيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار في لبنان، وانّ لدى الفرنسيين والاميركيين الهدف نفسه، حسب المصدر.

على أنّ الدروس التي تمّ استخلاصها من زيارات لودريان السابقة للبنان، قال المصدر الديبلوماسي، لا تزال صالحة للعمل في شأن الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات الداخلية. اما المشكلة في الجنوب فتتعلق بتطبيق القرار 1701 وليس إعادة النظر فيه، وليست هناك مفاوضات جارية في هذا الصدد، ولكن هذه المسألة ستُطرح في الاسابيع المقبلة، ولا بدّ من انتاج صيغة لمعالجة المواضيع المتعلقة بجنوب لبنان.

وأوضح المصدر، أنّ زيارة لودريان المرتقبة للبنان كان يجب ان تتمّ في تشرين الاول الماضي، ولكن اندلاع الحرب في غزة خلط الاوراق وجعل الوضع الآن مختلفاً عمّا كان عليه الشهر الفائت، ولكن الفكرة من هذه الزيارة هي القول للأفرقاء اللبنانيين انّ الأزمة اللبنانية لا تزال على الأجندة الفرنسية، وينبغي الاستمرار في البحث عن حلول لها، وانّ على اللبنانيين قبل الآخرين ان يوجدوا هذه الحلول، وانّ فرنسا تعمل في اتجاه مساعدتهم على هذا الامر، فلودريان خلال زيارته للبنان سيلتقي عدداً من المسؤولين وفي ضوئها ستحدّد باريس ما يمكن ان تقوم به.

وحيال ما يُقال عن تعرّض شركة “توتال اينرجيز” لضغوط اميركية وغيرها تمنعها من اعلان حقيقة نتائج الحفر للعثورعلى النفط والغاز في الحقول اللبنانية بكميات تجارية، يقول المصدر الديبلوماسي “انّ “توتال” هي شركة خاصة لا تتلقّى تعليمات لا من فرنسا ولا من اميركا، وهي شركة عالمية لها استراتيجيتها الخاصة وصاحبها لبناني من آل سعادة، وانّها لا تزال تنتظر نتائج عمليات التثبت من وجود الغاز في البلوك 9، فيما هي مهتمة لمواصلة العمل في البلوكين 8 و 10، فالمسألة ليست مسألة “توتال” وانما هي ماذا يتوقع لبنان، فهناك مشكلات سياسية كبيرة، وكميات الغاز الموجودة لم يثبت بعد انّها كميات تجارية، ولذلك سيكون هناك استكمال للحفر للعثور على مثل هذه الكميات، والوضع في هذا السياق امام ثلاثة احتمالات:

– اما عدم وجود غاز.

– إما موجود بكميات يجب التأكّد من امكانية ان تكون كافية للتجارة.

– إما وجود آبار كبيرة، وهذا احتمال ضئيل.

وقال المصدر الديبلوماسي “انّ الاحتمال الأقرب هو الاحتمال الثاني، وهذا يعني انّ ثروة الغاز لن تحلّ كل مشكلات لبنان، وبالتالي فإنّ الانتظار ليس مفيداً لأنّ ليس هناك كميات من الغاز تجعل من لبنان بلداً غنياً”.