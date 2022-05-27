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عويدات عن غادة عون: “بارانويا”

منذ ساعتين
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

نداء الوطن
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لفت الانتباه أمس الإعلان عن إحالة القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي في قضية “مخالفتها موجب التحفظ من خلال التطرق إلى ملفات قضائية وفضح سرية التحقيقات في مكان عام في باريس فضلاً عن تشهيرها العلني بزملاء لها في السلطة القضائية”. وعلى الأثر سارعت عون إلى التهجم على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرةً في تعليقها لقناة “أو تي في” على خطوة إحالتها إلى “التأديب” أنه “يتخطى كل القوانين ولا أحد يطاله”، مع تشديدها على أنّ توقيت إحالتها يأتي “خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد”.

وفي المقابل، آثر القاضي عويدات عدم الردّ على القاضية عون واكتفى بالتعليق لـ”نداء الوطن” على كلامها وتهجمّها عليه بكلمة واحدة: “بارانويا”.

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