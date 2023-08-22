فرنجيّة في دمشق.. و"طبخة" لودريان احترقت

يبدو أن الدبلوماسي الفرنسي المبعوث من “الأم الحنون” جان إيف لودريان لن تحط طائرته في مطار بيروت في النصف الأوّل من أيلول، فمن الواضح أنّ طبخته احترقت ومبادرته سقطت عند مصالح باريس في البحر جنوبًا من خلال شركة Total، وذلك بعدما غاص في المصالح الفرنسية – الإيرانية المشتركة وحاول تنفيذ أجندتهما، لإيصال أيّ “مرشح ممانع” إلى قصر بعبدا، لكنه بنهاية المطاف “زحّط” على الوحل السياسي اللبناني.

وعلم في هذا الإطار أنّ اللجنة الخماسية، تراجع خياراتها وطروحاتها، وستتخذ موقفًا نهائيًا، بعدما لمست رفض التجاوب مع ورقة الأسئلة التي وجهها لودريان إلى النواب اللبنانيين، لتكون بمثابة تراجع دراماتيكي للدور الفرنسي، ما يعني أن الملف الرئاسي لن يسلك طريق الحلحلة في المرحلة القريبة.

وفيما البوادر الإيجابية غائبة، ترددت معلومات مفادها أن الوزير السابق سليمان فرنجية، زار دمشق في الأيام الأخيرة حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، ورُبطت هذه الزيارة بالأوضاع السياسية والاستحقاق الرئاسي اللبناني، وأُدرجت على هامش المصالحة السورية – السعودية، والإيرانية – السعودية.

في سياق متصل، ترى مصادر مطلعة أنّ الأسد ليس في حاجة للإعلان عن دعمه لفرنجية “فالأمر تحصيل حاصل” والدعم متوفر، في حين لا يبقى سوى انتظار اكتمال المشهد الإقليمي، أو مقاربات سياسية مستجدة في المنطقة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ الموقف الفرنسي لا يزال على حاله بشأن دعم فرنجية مع رئيس حكومة ترضى عنه أطراف المعارضة.