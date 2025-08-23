في مخيم برج البراجنة: مسرحية تسليم السلاح الفلسطيني؟

بعد موجة التفاؤل التي سادت في الساعات الماضية حول بدء الجيش اللبناني بسحب سلاح المخيمات الفلسطينية بدءا من مخيم برج البراجنة على ان يلي ذلك سحب السلاح من مخيمات الجنوب كشف الباحث في الشؤون الفلسطينية حمزة البشتاوي، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن ما جرى أول من أمس في مخيم برج البراجنة غير مرتبط بتسليم السلاح الفلسطيني، مشيراً بأنه موضوع داخلي يتعلق بحركة فتح وحدها وهذا السلاح الذي سلم للجيش هو لشخص كانت الحركة تعمل على مصادرة سلاحه. وبدل مصادرته من قبل فتح او اللجنة الامنية في المخيم، تم التنسيق لتسليمه بشكل مباشر للجيش. ما ادى الى تسريب الخبر عبر وسائل من بيروت الى رام الله وصولاً الى توم براك. وقال هذه الخطوة لا تتعلق بالسلاح الفلسطيني، لأنه حتى الآن لم يحصل أي حوار حول ماهية هذا السلاح وأين ومتى.

البشتاوي أشار ان موقف السلطة واضح بموضوع التسليم اذا كان هذا السلاح يمثل السلطة وفتح ومنظمة التحرير. لكن هناك فصائل هي خارج منظمة التحرير والى الان لم نبلغ بشيء. فالكثير من المسائل نسمع عنها في الاعلام. وقال كان مفترضاً ان يتم ذلك بوجود مسؤول التنسيق بين المخيمات والدولة اللبنانية. لان كثير من الفصائل ليس لديها علم بما جرى.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك اتفاق وهو يحتاج الى قرار مشترك، القرار الرسمي وهو مبني على قمة عون وابو مازن، وهذا يحتاج الى آليات يجب أن تتشارك فيه جميع الفصائل، وبالحوار يمكن التوصل لوضع الآليات المناسبة وبحث السلاح الفلسطيني يكل المخيمات في عين الحلوة والبص والبرج الشمالي”، لافتاً إلى أن هذه الفصائل ممثلة بلجنة العمل الفلسطيني المشترك. فالحديث عن تسليم السلاح يبدأ من لجنة العمل الفلسطيني التي تضم جميع الفصائل. والزام هذه الفصائل بأمن لبنان. انطلاقاً من مبدأ ما هي الواجبات وما هي الحقوق.

وأشار إلى أنّ معظم الفصائل تطالب باعادة تعريف اللاجئين وترتيب أوضاعهم. ولا يجوز ترك هذه المسائل جانباً والاكتفاء بالحديث عن جمع السلاح. فالكل يريد علاقة ممتازة وطبيعية مع الدولة اللبنانية التي عليها ان تراعي الحالة الانسانية الفلسطينية. البشتاوي لفت الى وجود خلافات بين الفصائل بموضوع تسليم السلاح لكن في النهاية لا بد من التوصل الى اتفاق. يجب ان يتم الحوار مع هذه اللجنة قبل الحديث عن أي شيء آخر.